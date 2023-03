Traficante foi presa ao vender droga a idoso na Asa Norte

Segundo as investigações, o grama da cocaína apreendida chega a custar, no mercado ilegal R$ 160 reais em razão de seu alto grau de pureza

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu na última quarta-feira (08), uma mulher de 43 anos, que comercializava drogas na Asa Norte. A droga era vendida de maneira delivery.

A mulher foi abordada pela equipe da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) logo após ter vendido uma porção de cocaína a um idoso de 72 setenta e dois anos de idade, na quadra 211 Norte.

No momento do flagrante, além de algumas porções de maconha, foram encontradas em posse da traficante, seis porções de cocaína, conhecida no meio criminoso como “peruana”. Segundo as investigações, o grama da cocaína apreendida chega a custar, no mercado ilegal R$ 160,00 (cento e sessenta) reais em razão de seu alto grau de pureza.

Se condenada, a mulher autuada pode pegar uma pena de até 15 (quinze) anos de reclusão, pelo crime de tráfico de drogas. De acordo com a polícia, a mulher não tinha passagem policial por drogas. O senhor que comprou a droga também foi autuado pelo crime de porte de droga para consumo próprio.