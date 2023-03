PCDF apura suspeitas de fraude no concurso público da Polícia Penal do DF

Os envolvidos poderão responder pelos crimes de fraude com penas de até 15 anos de prisão

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriram 33 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e nos estados da Bahia, da Paraíba e de Pernambuco, para apurar suspeitas de fraude no concurso público da Polícia Penal do Distrito Federal, realizado no ano passado.

A Operação Reação em Cadeia, é coordenada pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco/Decor) e tem apoio das polícias civis de Pernambuco (PCPE) e da Paraíba (PCPB).

Os 33 mandados foram para o recolhimento de documentos, celulares, entre outras provas. Segundo levantamentos, alguns candidatos teriam burlado a isonomia do concurso e se beneficiado indevidamente para aprovação.

A operação é resultado de diligências iniciadas a partir de informações repassadas à Polícia Civil pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape).

O concurso da Polícia Penal do DF oferece 400 vagas imediatas e 779 para cadastro reserva. O salário inicial é R$ 5.445.