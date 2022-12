Agendamento do CRAS tem o seu formato modificado

Os brasilienses tiveram que ir no BRB para realizarem o seu agendamento. Interessados deverão utilizar a internet e o 156 a partir de hoje

Gabriel de Sousa

[email protected]

Os brasilienses que precisam realizar um agendamento no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), devem seguir um novo formato proposto pela Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES). A partir desta semana, os atendimentos apenas serão feitos através do site da pasta ou no telefone 156.

Nesta segunda-feira (12), os interessados tiveram que realizar os seus cadastros em oito agências do Banco de Brasília (BRB), localizadas em sete regiões administrativas da capital federal, que funcionaram das 8h até às 16h. Os agendamentos vão encaminhar atendimentos para aquelas unidades que ainda possuem vagas para este mês de dezembro, e também para a primeira metade de janeiro.

A partir do agendamento remoto, os brasilienses poderão solicitar um atendimento em 29 CRAS espalhados pelo DF, 14 postos da Organização da Sociedade Civil, e sete unidades do Na Hora. Além disso, a SEDES também irá disponibilizar vagas em mutirões e ações concentradas futuras que serão empreendidas pelo Governo do Distrito Federal (GDF).

A SEDES explica que o morador, ao acessar o 156 ou o site oficial, terá a informação do dia e horário do atendimento de forma instantânea. Os que realizarem os seus cadastros por agora terão as suas visitas marcadas para até o mês que vem. Após isto, não será necessário realizar novos agendamentos. A solicitação deve ser acompanhada pelo aplicativo e-GDF, mediante a inserção do número do Cadastro de Pessoa Física (CPF).

Para algumas solicitações, não é necessário realizar um agendamento prévio, devendo o interessado comparecer diretamente a uma das unidades do CRAS. São elas: Atendimentos relacionados a Benefício de Prestação Continuada (BPC); Carteirinha do Idoso; auxílio por morte; auxílio natalidade; declaração de isenção para 2ª via de RG e auxílio na obtenção de documentação civil.

Medida busca aperfeiçoar o atendimento

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social, o novo formato de cadastramento empreendido pela pasta busca facilitar e aprimorar o atendimento de brasilienses, sendo “uma etapa necessária à ampliação dos meios de agendamento disponíveis à população do Distrito Federal”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para a secretária da pasta, Ana Paula Marra, o tráfego por meio do 156 e do site oficial da SEDES, busca evitar que os moradores enfrentem filas até o seu atendimento, solucionando uma das principais queixas dos populares sobre o contato com as unidades do CRAS. “Nosso objetivo é melhor aproveitar a força de trabalho especializada da assistência social e, com isso, reduzir o tempo de espera”, destaca.

“Em razão da pandemia e do consequente aumento da busca por atendimentos socioassistenciais, a secretaria vem fazendo as gestões necessárias para a melhoria do atendimento à população. A nova sistemática de agendamento visa aperfeiçoar o atendimento, com a ampliação e/ou redistribuição de vagas entre as unidades”, conclui a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra.

Moradores cobram melhoria da plataforma virtual

Na agência do BRB de Planaltina, uma das oito que foram abertas excepcionalmente para receber solicitações de adiamento nesta segunda-feira (12), as filas para cadastramento eram grandes, chegando até a calçada do centro comercial da região administrativa. Apesar disto, a vendedora Lívia Araújo, que foi realizar um cadastramento, tinha expectativas de uma viagem curta.

Segundo ela, o atendimento virtual proposto pela SEDES é ineficiente, alegando que não consegue realizar o seu agendamento por conta de um aviso de inexistência de horários disponíveis. “Sempre é essa mesma mensagem, “não tem vaga, tente amanhã”, no 156, nós também não somos atendidos”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para Araújo, a Secretaria deveria buscar aprimorar ainda mais o seu formato virtual, já que a praticidade de realizar os cadastros de forma remota beneficiaria diretamente a população que mais necessita destes serviços. “A maioria das pessoas trabalham, têm os seus afazeres dentro de casa. Não dá para perder tanto tempo, porque, às vezes, você chega no CRAS, dorme na fila, e não é atendido”, destaca a vendedora.

Populares ainda enfrentam filas

Já para a dona de casa Deise Sandra, que também estava na fila do BRB de Planaltina, o atendimento presencial no CRAS da cidade estava sendo mais rápido do que o enfrentado na agência bancária. A moradora alega que esperou desde às cinco da manhã na fila, porém foi embora no final da manhã para preparar um almoço para os filhos, retornando no início da tarde.

“Eu vim para fazer um recadastramento, tomara que eu seja atendida até às quatro da tarde. […] Vamos ver se vai melhorar [o atendimento virtual] mas eu acho que não. O atendimento [em Planaltina] é com pouca gente no CRAS, quase não tem ninguém para atender”, relata a dona de casa.

A equipe de reportagem do Jornal de Brasília foi até o CRAS de Planaltina Central, localizado a poucos metros da agência do BRB em que as moradoras estavam buscando um cadastramento. Por lá, os funcionários disseram que algumas pessoas, que não sabiam da mudança do formato de atendimento, foram orientadas a seguir os novos passos exigidos pela SEDES. O atendimento diário transcorreu com normalidade, sem queixas de demoras ou filas.