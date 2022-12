Senai-DF abre 3,6 mil vagas em cursos gratuitos

As oportunidades são para as escolas do Gama, de Sobradinho e de Taguatinga e na unidade Senai Brasília, localizada no SIG. Há aulas nas modalidades a distância, presencial e semipresencial

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal (Senai-DF) abriu 3.680 vagas gratuitas em cursos para o primeiro trimestre de 2023, sendo 3.490 são em cursos de qualificação profissional e 190 em cursos técnicos. Há oferta de cursos nas áreas de Alimentos e Bebidas, Automotiva, Construção Civil, Eletroeletrônica, Energia, Gestão, Madeira e Mobiliário, Meio Ambiente, Metalmecânica, Mídias Digitais, Refrigeração, Segurança do Trabalho, Tecnologia da Informação e Vestuário.

As oportunidades são para as escolas do Gama, de Sobradinho e de Taguatinga e na unidade Senai Brasília, localizada no SIG. Há aulas nas modalidades a distância, presencial e semipresencial — com 80% da carga horária a distância e 20% de forma presencial.

Os cursos de qualificação são de curta duração, com cargas de 160 a 500 horas-aula. O objetivo é inserir o aluno no mercado de trabalho ou permitir a ele a recolocação profissional. Ao concluir a capacitação, o participante recebe um certificado. Já os técnicos têm 1,2 mil horas-aula (de um ano a um ano e meio de curso) e formam profissionais com conhecimentos teóricos, técnicos e operacionais em diversas atividades da indústria. Na conclusão, o estudante recebe um diploma. Os pré-requisitos variam de acordo com o curso e estão disponíveis no edital de abertura das vagas.

Para se inscrever, é preciso acessar o site cursos.senaidf.org.br, de 6 de dezembro de 2022 a 5 de março de 2023, enquanto houver vagas, escolher o curso desejado, preencher o formulário e anexar cópia frente e verso do RG. Em seguida, o candidato receberá um e-mail confirmando a inscrição. É possível se inscrever para mais de um curso, desde que eles sejam em turnos diferentes. Caso haja quantidade maior de candidatos interessados do que o número de vagas disponíveis, os excedentes serão ordenados em uma lista de espera.

As vagas serão ocupadas por ordem de inscrição e o Senai-DF entrará em contato por e-mail ou por telefone para convocar os candidatos para confirmação da matrícula, de forma presencial, quando a turma atingir o quantitativo de alunos necessários. O prazo para comparecer à escola em que o curso será ofertado é de até dois dias úteis após a convocação, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h30. Menores de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais ou de responsável legal. O não comparecimento no prazo estipulado acarretará a perda da vaga.

Para a efetivação da matrícula, é preciso apresentar original e entregar cópia do RG, do CPF e dos comprovantes de escolaridade e de residência. Para alunos menores de idade, é necessário também o RG e o CPF do responsável legal. Em caso de dúvidas, o interessado pode entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) do Senai-DF, pelo telefone (61) 4042-6565, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30.