Homem é condenado por homicídio qualificado em Águas Claras

Um homem foi condenado, na última quarta-feira (07), a 18 anos e 9 meses pelo assassinato de outro em Águas Claras em 2020.

Segundo a Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri da região, José Henrique de Sousa Pinho matou André Spindola Araújo com tiros em frente a casa da vítima.

Os jurados aceitaram a qualificadora apresentada pela Promotoria de Justiça. De acordo com a denúncia, o crime foi cometido com emprego de meio que dificultou a defesa da vítima: André foi surpreendido pelos tiros enquanto caminhava pela rua e não pôde se defender.

O crime ocorreu na manhã de 11 de agosto de 2020, no Setor Habitacional Arniqueiras. A investigação demonstrou que José Henrique esperou nos arredores da casa de André para atacá-lo. Quando a vítima saiu, José Henrique o seguiu em uma motocicleta e, de forma repentina, disparou vários tiros. André morreu no local.