Bebê com dificuldade para respirar é salvo, em Santa Maria

Nesta segunda-feira (12), uma criança recém-nascida foi salva por policiais após ficar sem respirar, em Santa Maria.

Segundo a Polícia, a mãe desesperada foi buscar ajuda dos profissionais e chegou na guarda do 26º Batalhão de Polícia militar de Santa Maria com a filha no colo. O bebê, com apenas oito dias de vida, não conseguia respirar.

O Sargento Irajá recebeu a mãe e verificou a situação juntamente com a Sargento Andressa. Os policiais começaram as manobras para desobstrução e reestabelecimento da criança. Em pouco tempo, o bebê deu sinal de vida com um choro forte.

Depois do susto, a mãe agradeceu com lagrimas a equipe da PMDF. A mulher e a recém-nascida foram encaminhadas ao hospital.