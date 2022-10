Adolescente é apreendido no DF com arma de fogo e moto furtada em MG

A PMDF apreendeu um adolescente de 17 anos por porte ilegal de arma de fogo, após ser abordado no conjunto 8 da quadra 306, em São Sebastião

Na noite dessa quarta-feira, 12, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu um adolescente de 17 anos por porte ilegal de arma de fogo, após ser abordado no conjunto 8 da quadra 306, em São Sebastião.

A polícia recebeu a informação de que o jovem estaria armado na região do Residencial Oeste.

Chegando ao local, os militares encontraram o adolescente saindo de casa com a arma junto ao corpo. Ele foi abordado e, com ele, encontrado o objeto, um revólver calibre.36 com cinco munições intactas.

Na casa do adolescente, a polícia encontrou uma motocicleta com uma chave micha que havia sido furtada na cidade de Unaí (MG), bem como 15 munições calibre.40 e outras dez calibre.36.

O adolescente foi apresentado na Delegacia da criança e do Adolescente (DCA).