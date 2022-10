Acusado de não entregar encomenda de móveis planejados é condenado por estelionato

O homem recebia parte do dinheiro, mas não entregava a encomenda. Ele não foi mais localizado pelas vítimas e nem devolveu o valor

O juiz da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo condenou um homem a um ano e oito meses de prisão, além de multa, pela prática de estelionato. O homem causou prejuízo financeiro a oito pessoas que contrataram serviços de móveis planejados com ele, em junho de 2020.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), o golpe ocorreu entre os dias 1º de junho de 2020 e 15 de julho de 2020, em uma loja de móveis, localizada na Região Administrativa do Riacho Fundo/DF, onde o homem era sócio.

Para o julgador, o homem “procurou extrair benefício de pessoas humildes, notadamente utilizando a sua cunhada como “isca” para atrair as vítimas, já que prestou o serviço a esta para servir como parâmetro”. O magistrado ainda destacou que ele tem registros por outros crimes da mesma espécie.

Dessa forma, o juiz condenou o homem pela prática do crime de estelionato e fixou a pena em um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto, além de 16 dias de multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos e considerando as condições econômicas do acusado.

O julgador estabeleceu o regime inicial aberto para o cumprimento da pena restritiva de liberdade. A decisão pode ser recorrida.