Homem é espancado e esfaqueado e morre

Ainda de acordo com a corporação, além do espancamento, o homem ainda teria levado ao menos oito facadas no pescoço e dorso

Um homem foi espancado e esfaqueado até a morte na madrugada deste domingo (22), na Cidade Estrutural. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, a equipe encontrou a vítima, não identificada, deitada em uma via pública, já morta. Leia também Semana começa com 119 oportunidades de emprego e salários de até R$ 4 mil

Ainda de acordo com a corporação, além do espancamento, o homem ainda teria levado ao menos oito facadas no pescoço e dorso. A Polícia Militar do DF (PMDF) ficou responsável pelo local e a Polícia Civil do DF (PCDF) foi acionada para investigar o caso.