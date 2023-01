Semana começa com 119 oportunidades de emprego e salários de até R$ 4 mil

Para quem procura uma oportunidade como costureira, estão disponíveis duas vagas em Taguatinga Centro. Os salários são de R$ 1.302 mais benefícios

Uma nova semana começa e com ela novas oportunidades de emprego. Nesta segunda-feira (23), as agências do trabalhador ofertam 119 vagas de trabalho para diversas profissões e com salários que variam entre R$ 1.320 e R$ 4.000, além de benefícios.

Seguem ainda abertas duas vagas para profissionais com curso superior em contabilidade. Elas são para a função de auditor contábil, na Asa Norte, e o ordenado é de R$ 4.000, mais benefícios. É exigida experiência. Para quem procura uma oportunidade como costureira, estão disponíveis duas vagas em Taguatinga Centro. Os salários são de R$ 1.302 mais benefícios. Não é necessário comprovar experiência na função e nem escolaridade.

Em Águas Claras, são cinco vagas para cuidadores de idosos com salário de R$ 1.302 mais benefícios. Para se candidatar, é exigida experiência anterior no cargo e o ensino médio completo. Já no Sudoeste, há também cinco oportunidades para eletricistas e os pré-requisitos são os mesmos dos cuidadores. No caso, o salário é de R$ 1.989, além de benefícios.

Nesta segunda, por sinal, há duas oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PcD). Os postos são para auxiliar de limpeza, com salário de R$ 1.341. O local de trabalho é na Asa Norte.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

As informações são da Agência Brasília