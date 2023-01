Carro bate em caminhão de pregos e motorista morre

O CBMDF informou que os veículos seguiam em sentidos opostos no momento da colisão e pararam fora da rodovia

Um motorista faleceu após bater em um caminhão na DF-180, próximo à Embrapa Hortaliças, no início da tarde deste domingo (22)

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, a equipe encontrou o homem, identificado apenas como E.S.A.S, de 28 anos, fora do carro e já morto.

Já o motorista do caminhão, identificado apenas como B.M.A., de 42 anos, não ficou ferido e nem precisou ser levado ao hospital. O caminhão carregava 16 toneladas de pregos.

A corporação não tem informações sobre a dinâmica do acidente, mas informaram que os veículos seguiam em sentidos opostos no momento da colisão e pararam fora da rodovia.

A Polícia Militar do DF (PMDF), o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) e a Polícia Civil do DF (PCDF) foram acionadas.