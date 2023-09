Ação conjunta do GDF realiza limpeza de bueiros

Além da participação dos garis, os servidores do SLU realizarão uma ação de conscientização ambiental, distribuindo lixeiras para carros

Uma ação conjunta entre órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF) irá iniciar, nesta quinta-feira (28), uma força-tarefa para limpar e desentupir os bueiros da capital. Esse ato torna-se necessário com a chegada das chuvas, já que um simples papel de bala descartado de maneira inadequada pode contribuir para o impedimento do fluxo natural da água das chuvas.

Essa ação conjunta mobilizará os garis do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU-DF), a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seape-DF), que trabalharão juntos para limpar as bocas-de-lobo da cidade, removendo entulhos e lixos acumulados. “É necessário agir com profissionalismo diante desse desafio, buscando conscientizar a todos sobre a importância de uma cidade limpa e livre de enchentes”, afirma Silvio Vieira, diretor-presidente do SLU.

Para garantir o bem-estar dos participantes, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) disponibilizará água potável, enquanto a Centrais de Abastecimento do Distrito Federal (Ceasa) oferecerá frutas frescas.

Além da participação dos garis, os servidores do SLU realizarão uma ação de conscientização ambiental, distribuindo lixeiras para carros feitas com os uniformes antigos dos garis (lixitos), além da participação do teatro Garizito e sua turma, que ensinará as crianças sobre o descarte correto dos resíduos. Essa ação de limpeza e retirada de resíduos acontecerá nos meses de setembro e outubro de 2023.

As informações são da Agência Brasília