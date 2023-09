Codhab convoca para construção de unidades habitacionais no Riacho Fundo II

Podem participar desta convocação pública quaisquer empresas do ramo da construção civil, com comprovação de capacidade técnica

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab) publicou, nesta quarta-feira (27), a convocação para empresas e construtoras do ramo da construção civil, com comprovada capacidade técnica, para viabilizar planos de negócios imobiliários. As inscrições iniciam nesta quinta-feira (28) e são finalizadas no dia 20 de outubro.

Este edital é destinado ao Riacho Fundo II, 3ª Etapa, mais especificamente nas quadras: QS 27, Conjunto 1, lotes 9 a 12; QS 27, Conjunto 2, Lote 4; QS 29, Conjunto 1, lotes 4 e 5; e QS 29, Conjunto 2, lotes 5 a 8. Prevê a construção de aproximadamente 720 unidades habitacionais multifamiliares, divididas em três grupos.

Podem participar desta convocação pública quaisquer empresas do ramo da construção civil, construtora/incorporadora, individualmente ou em consórcio, interessada em empreender e que apresente os requisitos de qualificação exigidos no edital. As inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

A íntegra do edital com todas as informações e requisitos está disponibilizado no site da Codhab.

As informações são da Agência Brasília