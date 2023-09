Inmet alerta para perigo de tempestades nesta quarta-feira (27)

Além do DF, as regiões do Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Tocantins e Rio de Janeiro também foram alertados

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quarta-feira (27), um alerta de perigo potencial para a previsão de tempestades no Distrito Federal. As chuvas acontecem após 23 dias de intenso calor em grande parte do país.

Além do DF, as regiões do Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Tocantins e Rio de Janeiro também foram alertados para as tempestades, que devem se estender até amanhã (28).

Segundo o instituto, o acumulado de chuva pode chegar até 50mm em 24 horas, com possibilidade de ventos intensos de 40 a 60 km/h e queda de granizo.

Ainda assim, o Inmet informa que o risco de queda de energia, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos é baixo.

Instruções

Para a segurança da população, o Inmet dá algumas dicas de como proceder durante as tempestades.

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).