Abelhas atacam pedestres no Parque Estação Biológica, Asa Norte

Por Késia Alves

[email protected]

Abelhas atacaram pedestres no Parque Estação Biológica, próximo à Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, na região da antiga CLDF, na manhã desta sexta-fera (21).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), uma viatura com a equipe socorro chegou ao local por volta das 8h25. No ambiente, os militares encontraram uma colmeia em uma palmeira no canteiro central.

Na ocasião, quatro pessoas que transitavam nas imediações foram picadas pelas abelhas. Todas as vítimas foram atendidas pela equipe dos bombeiros e não precisaram de atendimento médico especializado.

Em seguida, os bombeiros isolaram, demarcaram a área do enxame, impediram o trânsito de pedestres e acionaram um apicultor para a retirada da colmeia. Cerca de 25 minutos depois, o alveário foi retirado da palmeira (juntamente com a sua rainha) e colocado em um vasilhame pelo apicultor.

As abelhas remanescentes foram dispersadas com fumaça e a causa da agitação das mesmas ainda é desconhecida.