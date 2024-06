Carro elétrico avaliado em R$ 300 mil furtado de agência é recuperado por policial militar de folga

Por Késia Alves

Um carro elétrico avaliado em R$ 300 mil furtado de agência foi recuperado por um polícial militar que estava de folga na tarde desta quinta-feira (20). O veículo havia sido furtado de uma loja do Park Sul na madrugada do mesmo dia.

De acordo com informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o autor do crime, que possui 27 anos e diversas passagens pela polícia, aproveitou a montagem de um stand no interior da concessionária para se passar por funcionário. Desse modo, o criminoso se apresentou para funcionários da empresa de montagem como representante da agência BYD, enquanto para os servidores da concessionária, se apresentava como membro da equipe de montagem.

O criminoso permaneceu no local por algumas horas e identificou o veículo que não possuía rastreador e onde estavam as chaves. Quando a concessionária já estava fechada e apenas a equipe de montagem do stand permanecia no local, o homem fugiu com o veículo.

A falta do veículo foi percebida pelos funcionários da Agência na manhã do dia 20 de junho. Sendo assim, foi registrada a ocorrência na Delegacia e uma das vendedoras da loja também informou o caso ao 3º sargento Vitor Silva. O policial começou a divulgar dados do veículo para diversos contatos em grupos policiais.

Mesmo sem rastreador, foi possível monitorar o nível da bateria, que já estava no fim. Por volta das 16h, o veículo foi avistado na via EPIA, e o policial sabia que havia um ponto de recarga em um atacadista no SIA Trecho 10. Sendo assim, um dos contatos do policial informou ter visto o BYD/Seal no estacionamento do atacadista. O policial se dirigiu ao local e encontrou o veículo no ponto de carregamento.

Ao se aproximar, o policial observou um homem com as mesmas características repassadas se aproximar e abrir o veículo. O sargento Vitor se identificou como policial e abordou o homem. Equipes do 4º Batalhão já haviam sido acionadas e prestaram apoio na abordagem e condução do detido à 5ª Delegacia, onde a ocorrência foi registrada.

O detido tem passagens pela Polícia por furto em comércio, roubo, invasão de residência, furto no interior de veículo, entre outros crimes.