Polícia Militar prende quatro homens furtando cabos de telefonia em samambaia

Por Késia Alves

[email protected]

A Polícia Militar prendeu, na madrugada desta sexta-feira (21), quatro homens envolvidos no furto de cabos de telefonia em Samambaia.

De acordo com informações da PMDF, policiais do 11º Batalhão foram informados por um cidadão que avistou os suspeitos em um veículo Fiorino com uma grande quantidade de cabos de telefonia, possivelmente furtados.

Além disso, o cidadão também informou a direção em que o veículo seguiu. Com as característas conhecidas, os policiais intensificaram o patruhamento na área indicada, onde o veículo acabou localizado. Após a ordem de parada, foram encontrados dois homens na cabine e outros dois no compartimento de carga, no qual estava repleto de cabos de telefonia.

A apreensão da carga de cabos somou aproximadamente 250 quilos. Todos os indivíduos foram encaminhados à 26ª Delegacia de Polícia para as devidas providências legais.