PMDF prende autores de arrastão em UBS no Itapoã

Por Késia Alves

[email protected]

Os autores de um roubo ocorrido na tarde da última quinta-feira (20), em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no Itapoã, foram presos por policiais militares do 20º Batalhão de Polícia Militar (20º BPM) e do Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque).

De acordo com informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por volta das 15h da quinta-feira (20), dois homens armados invadiram a UBS e renderam funcionários e pacientes. Na ocasião, os criminosos levaram celulares de pacientes e servidores, além da arma de um dos vigilantes.

Os assaltantes usaram um Polo vermelho para fugir do local. No entanto, a PMDF foi acionada e, logo em seguida, iniciou as buscas pelos assaltantes. Após acesso às imagens das câmeras de segurança da UBS e por meio do rastreio do carro utilizado na fuga, equipes do Grupo Tático Operacional do 20º BPM (Gtop 40) e do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) avistaram o veículo na DF-095 (Via Estrutural) e iniciaram a perseguição.

Os criminosos arremessaram alguns celulares pela janela do carro durante a fuga e chegaram a entrar na Cidade Estrutural para tentar fugir a pé. Contudo, os policias alcançaram os fugitivos, que foram detidos.

Os celulares recuperados foram identificados como pertencentes às vítimas do roubo.

Ainda de acordo com a PMDF, durante a abordagem, os detidos informaram que estavam se dirigindo ao Centro de Progressão Penitenciária (CPP) no SIA, pois cumpriam pena no regime semi-aberto. Dois deles foram reconhecidos como participantes do roubo na UBS e um deles confessou que a arma roubada do vigilante e outros smartphones das vítimas estavam em uma residência no Paranoá.

Na casa indicada, os policiais encontraram uma mulher que era irmã de um dos detidos. No imóvel, foram localizados os smartphones das vítimas, a arma roubada do vigilante, um revólver calibre 38 e a arma utilizada no crime, outro revólver calibre 38. A mulher que estava no veículo utilizado no momento do crime também foi localizada. Todos os envolvidos no roubo foram conduzidos à 6ª Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência.

A ocorrência terminou com a prisão de cinco pessoas, que possuem entre 26 e 43 anos.