Fumaça no Congresso Nacional durante treinamento assusta população

Uma fumaça preta saindo do alto do prédio do Congresso Nacional chamou atenção da população brasiliense na manhã desta sexta-feira (21). Apesar do susto de quem estava nos arredores do prédio, a situação se tratava de um exercício de enfrentamento de emergência da Polícia Legislativa.

A simulação foi avisada previamente pelo Departamento da Polícia Legislativa (Depol). Durante o treinamento, a energia do prédio foi desligada e ninguém podia transitar pelo estacionamento.

Confira a nota da Depol:

A Seção de Prevenção e Combate contra Incêndios do Departamento de Polícia Legislativa (Seprin/Depol) orienta os servidores e colaboradores que trabalham no Anexo I sobre os procedimentos a serem observados durante o exercício de enfrentamento de emergência previsto para ser realizado no mês de junho. A data da simulação não será anunciada previamente e terá duração de aproximadamente duas horas.

O Depol ressalta que a energia da edificação será desligada durante a simulação de incêndio e não poderá haver movimentação de veículos no estacionamento privativo até o término do evento.