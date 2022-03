98% dos brasilienses apoiam reforma da Praça do Relógio

Sobre o que a população gostaria que fosse executado, 89,9% disseram que a principal seria a instalação de mais postes de iluminação pública

Cerca de 98% dos brasilienses apoiam a proposta da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) para reformar a Praça do Relógio, em Taguatinga. Ao todo, 280 pessoas foram consultado por meio de questionário on-line.

Sobre o que a população gostaria que fosse executado na praça, 89,9% responderam que a principal ação seria a instalação de mais postes de iluminação pública; 87,7% destacaram a necessidade de melhorar as calçadas com pavimentação acessível; 87,4% querem manter a arborização do local; 84,1% escolheram a instalação de sistemas de segurança como uma prioridade; e 80,5% apontaram a importância de implantar mais bancos e lixeiras.

As respostas se alinharam com alguns dos problemas que a população mais identificou na Praça do Relógio. Do total, 89,9% dos participantes avaliaram as calçadas danificadas como a principal dificuldade no local. Em segundo lugar ficou o uso de substância ilícitas na praça, com 81,2%; seguido pela ausência de iluminação adequada, com 79,1%; mobiliário urbano danificado, com 76,5%; e a quantidade de assaltos, registrando 75,5%.

Com relação a proposta desenvolvida pela Seduh para redesenhar o piso da praça, com a criação de calçadas acessíveis de concreto, 94,2% dos participantes concordaram com o projeto. Sobre a possibilidade de reformar e reativar o espelho d’água e chafariz, 85,3% se mostraram favoráveis à iniciativa.

Das atividades que a população gostaria que fossem ofertadas na praça, 76,1% pedem por feiras livres e atividades culturais; 66,3% querem food trucks no local; 62% por quiosques; 52,2% desejam mais obras de artes públicas; 47,5% apontaram espaços para ginástica ao ar livre; e 45,7% pedem por parques infantis.

O perfil dos participantes foi em sua maioria feminino, representando 51,3% do total. Quanto a idade, 50,2% tem entre 36 a 60 anos, 39,8% entre 19 e 35 anos e 8,2% acima de 60 anos. A maioria deles (62,9%) são moradores de Taguatinga, sendo que 68% são pessoas que passam pela praça com frequência.

“Essa iniciativa busca melhorar a Praça do Relógio e vai se somar ao pacote de obras voltadas àquela área central de Taguatinga. Para isso, a consulta pública veio como forma de democratizar o debate, colhendo as opiniões da sociedade sobre o assunto”, explicou a secretária executiva de Gestão do Território da Seduh, Janaína Vieira.