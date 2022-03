Operação Carnaval 2022 encerra com redução de acidentes no DF e entorno

Durante a operação, 43 pessoas foram presas no DF e entorno por variados crimes. Entre eles, um homem de 40 anos, foragido da justiça

Comandada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Operação Carnaval 2022 foi encerrada com uma redução de 8% no número de acidentes nas rodovias que cortam o Distrito Federal e entorno. A ação contou com reforço entre os dias 25 de fevereiro e 2 de março. Também foi registrado pela PRF uma redução de 15% no número de feridos.

Ao longo da Operação, foram totalizados 1.581 testes de etilômetro realizados, com 27 motoristas autuados por constatação e 84 por recusa em realizar o teste. Treze pessoas foram presas por registrarem valor acima de 0,33 mg/l, o que configura crime de trânsito de embriaguez ao volante.

Dirigir sob a influência de álcool é crime previsto no Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), caso o teor supere 0,33 mg de álcool por litro de ar alveolar, ou se o condutor apresentar sinais e sintomas de embriaguez e se recusar ao teste. A pena é de seis meses a três anos de detenção, multa e suspensão da habilitação.

O valor da multa para qualquer índice positivo de embriaguez ou recusa ao teste é de R$2.934,70, e o motorista pode ter o direito de dirigir suspenso por até doze meses. Em caso de reincidência nesse período, o valor dobra.

Durante a operação, equipes da PRF prenderam 43 pessoas no Distrito Federal e entorno por variados crimes. Entre eles, um homem de 40 anos, foragido da justiça. Ele foi preso no domingo, 27, na BR 060, o foragido era passageiro de um Corolla e os policiais localizaram um mandado de prisão em aberto por crimes de organização criminosa e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.







Fotos: Divulgação/PRF

Apoio ao cidadão

Ainda no dia 27, a PRF ajudou um garoto de 14 anos que foi picado por uma cobra Jararaca em Águas Lindas de Goiás, e chegou na unidade operacional da PRF em Ceilândia para pedir ajuda. Imediatamente os policiais colocaram o menino em uma viatura e o levaram até o Hospital Regional de Ceilândia.

Na terça-feira, 1, a PRF conseguiu localizar um menino, também de 14 anos, que estava em situação de risco. O garoto transitava entre os veículos na rodovia federal. A equipe conseguiu entrar em contato com a mãe do adolescente, que ficou aliviada por o filho estar bem e seguro. Conforme informou à PRF, o garoto fugiu na madrugada do dia primeiro e que ela estava desesperada atrás do filho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Reforço na fiscalização

Os policiais intensificaram a fiscalização para evitar violência no trânsito, e mais de 2.900 veículos e 4.400 pessoas foram abordadas. Foram registrados 2.335 autos de infrações, sendo 456 por ultrapassagem indevida, prática responsável por cerca de 30% das mortes em acidentes de trânsito nos últimos anos. Outros 115 veículos foram multados pelo não uso de cinto de segurança. e outros 86 foram punidos por transportar crianças sem o dispositivo de retenção.

Ocorrem 33 acidentes de trânsito nas rodovias que cortam o DF e o entorno, resultando em 29 pessoas feridas e quatro vítimas fatais. Em relação ao período de 12/02/2021 a 17/02/2021 (período de carnaval no ano passado), houve uma redução de 8% no número de acidentes e de 15% de redução no número de pessoas feridas na Operação Carnaval 2021.

Na BR 020, em Brasília, ocorreu um acidente fatal no dia 25 de fevereiro por volta das 6h. Um caminhão colidiu com a traseira de outro, e o condutor que colidiu na traseira faleceu ainda no local.

No dia 27, na BR 251, outro acidente fatal foi registrado, quando uma moto saiu da pista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os outros dois acidentes fatais aconteceram no dia 28, na BR 050, Cristalina/GO, sendo um atropelamento de pedestre e outro uma batida envolvendo uma bicicleta.

Flagrantes de desrespeito

Durante o feriado, as equipes da PRF também registraram situações de desrespeito às leis de trânsito. Tais como dirigir alcoolizado, não usar cinto de segurança, o não transporte de crianças em dispositivos corretos de segurança e ultrapassagens indevidas.

Essas condutas contribuem para o risco de acidentes e chances de danos graves ou fatais, já que as infrações estão ligadas à segurança viária.

Conforme indicam os dados, a PRF, durante a fiscalização no feriado, intensificou sua atuação, bem como realizou ações educativas e divulgações da importância da conscientização e respeito no trânsito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vale ressaltar que a segurança no trânsito é uma responsabilidade de todos: condutores, motoristas profissionais, ciclistas ou pedestres.