Volta de eventos deve ser com exigência de comprovante de vacinação

O chefe do Executivo local usou suas redes sociais para realizar o anúncio da volta dos eventos na próxima segunda-feira (7)

Depois da proibição dos eventos no Distrito Federal por quase um mês, o governador Ibaneis Rocha confirmou que shows e eventos esportivos voltarão, a partir da próxima segunda-feira (3). O novo decreto deverá ser publicado com as novas regras da exigência até o fim da semana.

O chefe do Executivo local usou suas redes sociais para realizar o anúncio. Segundo a postagem, o comprovante de vacinação será exigido nos eventos.

A medida já era esperado depois do feriado de Carnaval, devido a queda dos números de transmissão da covid-19 e ocupação de leitos de UTI.

Para participar de shows e eventos esportivos será exigida a comprovação de vacinação de pelo menos duas doses e uso de máscara quando ocorrerem em ambientes fechados. Estamos pouco a pouco voltando à normalidade. Não deixem de se vacinar. (2/2) — Ibaneis Oficial (@IbaneisOficial) March 3, 2022

Números pós-carnaval

Desde o último sábado (26), quando começou o feriado de carnaval, Distrito Federal registrou 1.227 novos casos de covid-19. Desde o início da pandemia, 682.990 pessoas já foram infectadas na capital, sendo que 97,1% (663.063) deste número estão recuperados. Do total de casos, 11.427 (1,7%) faleceram em decorrência de complicações causadas pelo vírus.

Segundo a Secretaria de Saúde, nas últimas 24h, uma mulher faleceu em decorrência de complicações da doença. Porém, das mortes que aconteceram em dias anteriores, mas que foram registradas apenas hoje, foram três mulheres e oito homens.

Ainda em queda, a Taxa de Transmissão (Rt) está em 0,66. Vale lembrar que, acima de 1, a taxa indica que a pandemia está tendendo a avanças. Essa taxa significa que 100 pessoas infectadas infectam outras 66.

Queda na ocupação de leitos de UTI

Na manhã desta quinta-feira (3), o total de ocupação de leitos de UTI para adultos chegou a 54% após ter atingido taxa máxima na última semana. Foi contabilizado 43 leitos vagos, de acordo com o sistema InfoSaúde, do GDF, atualizado às 10h25. A ocupação de leitos pediátricos, no entanto, está em 90% da capacidade total.

São 67 pessoas na lista de espera da rede pública de saúde, sendo seis pacientes com suspeita ou confirmação da covid-19. São 92 leitos ocupados, com 36 estão bloqueados.

Na rede privada, a taxa de ocupação de leito adulto Covid-19 está em 63%. São 49 pontos vagos e dois bloqueados. Os leitos pediátricos estão 50% ocupados.