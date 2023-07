3º Prêmio de Educação de Trânsito receberá trabalhos em 16 categorias

Inscrições vão de 7 de agosto a 15 de setembro e envio dos conteúdos deve ser feito de 16 de setembro a 22 de outubro

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal lança o 3º Prêmio Detran-DF de Educação de Trânsito. Trata-se de um concurso cultural que busca incentivar o trânsito seguro e estimular o desenvolvimento de boas práticas nas vias públicas, de maneira lúdica e interativa. As informações sobre o concurso constam do edital publicado no Diário Oficial do DF (DODF) de 17 de maio de 2023, retificado na edição do DODF de sexta-feira (7).

“Teremos premiação para 16 categorias diferentes, permitindo a participação de toda a comunidade do Distrito Federal, de forma que cada pessoa possa contribuir para a promoção da cidadania no trânsito, ao apresentar obras inéditas”, destaca a diretora de Educação de Trânsito, Paula Nunan.

Serão avaliados os trabalhos das seguintes categorias: educação infantil, ensino fundamental (1º ao 3º ano), ensino fundamental (4º ao 5º ano), ensino fundamental (6º e 7º anos), ensino fundamental (7º e 8º anos), ensino médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA), educação especial, universitário, educador, cidadão, terceira idade, condutor, motociclista e ciclista.

Haverá premiação para os trabalhos selecionados em 1º, 2º e 3º lugares de cada categoria, com os valores de R$ 6,5 mil, R$ 4,5 mil e R$ 3,5 mil, respectivamente. Também serão premiadas duas instituições de ensino – uma pública e uma particular – que alcançarem a maior pontuação no somatório das notas dos trabalhos entregues pelos alunos de todas as categorias. Cada instituição vencedora receberá o prêmio de R$ 10 mil. A estimativa de investimento na seleção é de R$ 237,5 mil.

Inscrições

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Detran-DF, entre os dias 7/8 e 15/9. O prazo para envio dos trabalhos é de 16/9 a 22/10. As informações completas, com os temas e as regras para cada categoria, podem ser consultadas no edital, disponível neste link.

Cronograma

Inscrições: 7/8 a 15/9

Recebimento dos trabalhos: 16/9 a 22/10

Resultado preliminar: 6/11 a 10/11

Período de recursos: 11/11 a 21/11

Resultado Final e Premiação: 27/11 a 1/12

Com informações da Agência Brasília