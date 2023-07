Ações para as mulheres são divulgadas no festival LGBT Brasília Orgulho

Secretaria da Mulher divulgou cursos e oficinas gratuitos durante as festividades

A Secretaria da Mulher (SMDF) esteve presente no festival LGBT Brasília Orgulho, edição 2023, que comemorou 25 anos de história durante 16 dias de eventos, com o objetivo de promover a igualdade, o respeito e a divulgação das políticas públicas desenvolvidas pela pasta. A ação contou com o busdoor e a distribuição de materiais sobre os equipamentos, programas e projetos realizados para as mulheres.

A equipe de servidores da Subsecretaria de Promoção das Mulheres (SUBPM) participou da primeira edição do Mercado Borboleta no sábado (8), na Galeria dos Estados. Com 25 expositores, balcão de empregos para LGBTs, oficinas de saúde, direitos humanos e estandes para empreendedores do DF comercializarem seus produtos, a SMDF estacionou o busdoor no local para distribuir o material promocional e informar sobre os cursos profissionalizantes para as mulheres.

A agitadora cultural Pikinéia destacou a importância da presença da Secretaria da Mulher em eventos como este. “É de extrema relevância especialmente para as mulheres trans/travestis que precisam ser cada vez mais visibilizadas. Muitas dessas mulheres estão nas ruas devido à falta de oportunidades, seja no crescimento pessoal, na realização de cursos. E a secretaria tem fornecido mais oportunidades a cada dia. Esse é um aspecto fundamental para todas as mulheres, pois possibilita que elas percebam que podem ir além do que imaginam”, ressaltou.

A equipe da Secretaria da Mulher distribuiu material promocional e informou sobre cursos profissionalizantes para as mulheres

No encerramento das atividades, durante a 24ª Parada do Orgulho LGBTQIA+, que ocorreu no domingo (9), na Esplanada dos Ministérios, a equipe da SMDF chamou a atenção dos presentes com o busdoor estacionado em frente ao Congresso Nacional. Na ocasião, houve a distribuição do material informativo sobre cursos e oficinas gratuitos oferecidos nos projetos Empreende Mais Mulher e Mão na Massa, além de divulgação dos canais de denúncia para o combate à violência contra as mulheres.

Para a servidora Vyvian Ribeiro, o festival LGBT Brasília Orgulho é uma oportunidade de reafirmação do comprometimento com a diversidade e a busca por uma sociedade mais justa e inclusiva. “Acreditamos firmemente na importância de promover a igualdade, o respeito e a inclusão de todas as pessoas, independentemente de sua orientação sexual e identidade de gênero”, frisou.

Com informações da Agência Brasília