Preparar, apontar… vinho!

Sem querer me meter na seara dominada pela minha colega maravilhosa, Cynthia Malacarne da coluna Vinhos e Vivências, mas a cidade está com excelentes eventos de vinho!

Dificilmente quem gosta de comer bem vai rejeitar um bom vinho para harmonizar o prato, não é mesmo? Eu, particularmente, tenho o vinho como minha bebida favorita, então fico muito feliz por ver tantos eventos bons ocorrendo na cidade.

Então, vamos lá!

Vinum Brasilis

A Vinum já está em sua 17ª edição e, para quem ainda não conhece, eu digo: é um evento que muda sua percepção sobre os produtos nacionais.

Há um mérito muito valoroso no evento idealizado por Petrus Elesbão, já que foi um dos pioneiros a trazer, apresentar e divulgar produtores e produtos nacionais, que sofriam com o preconceito de que “brasileiro não faz vinho bom”.

E, olha, eu lembro quando as maiores pérolas ficavam na área dos espumantes. Mas, hoje, nossa, varietais e assemblages, de uvas conhecidas como a Cabernet Sauvignon a Alicante Bouchet e Cabernet Franc, nossas vinícolas investem pesado e fazem vinhos espetaculares, reconhecidos mundialmente!

O evento acontece hoje (11) e amanhã (12), na Ascade (Setor de Clubes Sul).

Serão cerca de 30 vinícolas e mais de 180 rótulos nacionais para degustação e compra, entre espumantes, tintos, brancos e rosés, além de produtos de terroir brasileiro, como queijos, embutidos, sucos e cafés.

Durante a feira, os visitantes poderão degustar rótulos dos melhores produtores nacionais, além de ter contato direto com os enólogos e outros especialistas do mercado. Somado a isso, poderão adquirir com preços especiais os vinhos preferidos para abastecer a adega de casa.

Serviço

Vinum Brasilis

Dias: 11 e 12 de novembro (sexta e sábado), das 18h às 22h

Local: Salão Millennium – clube Ascade

Ingressos: R$ 160,00 (segundo e último lote)

Pontos de venda: A Garrafeira (215 sul); Rota do Vinho (410 sul), Assefe (Setor de Clubes) ou pelos telefones (61) 3443.8996 e (61) 99806-3127

Classificação 18 anos

Foto: Divulgação

Wine Fair 2022 – Rota do Vinho

Além de ser um cantinho muito charmoso, com comidinhas e pratos gostosos e rótulos super variados, a adega e restaurante Rota do Vinho realizará a Wine Fair em parceria com a Videira Vinhos, no dia 17, também na Ascade.

A feira da Rota, que acontece desde 2012, já se tornou um dos eventos mais tradicionais e disputados na cidade e, para esta edição, mais de 300 rótulos de diversos países, entre espumantes, brancos, rosés, tintos, vinhos de sobremesa e sofisticados estarão disponíveis para degustação e venda

Serão vinhos dos mais variados estilos, e para ninguém se embriagar, o evento terá buffet de frios à vontade, além de um stand de ostras para comercialização, já que harmonizam perfeitamente com espumantes.

O ingresso custa 150 reais, das 19h às 22h30 o evento será aberto ao público em geral, que terá a oportunidade de degustar excelentes vinhos, além de adquirir garrafas com preços especiais, com descontos de até 40%.

Fica a dica: a Rota do Vinho disponibilizará inúmeros rótulos na loja física nos dois dias posteriores ao evento com os mesmos descontos, o que é perfeito para montar a adega de final de ano!

Os ingressos já estão à venda, no valor de R$ 150 com quantidade limitada.

Serviço

Wine Fair 2022

Venda pelo Sympla e nos pontos de vendas:

Rota do Vinho Adega & Wine Bar | 410 Sul

Forneria Parole | SHIN QL 16 – Lago Norte

Complexo Gastronômico | Águas Claras – Av. Castanheiras 1060

Foto: Divulgação

Melhor de 3: pastéis de nata

Meu “quadro” Melhor de 3 aparece mais no Instagram, em vídeo, mas já trouxe aqui para a coluna Lulu no Quadrado algumas comparações interessantes, como de brunch e de menu executivo.

A ideia é comparar produtos que já são bons, de casas que já são bem avaliadas, mais como uma brincadeira para se fazer com amigos, a fim de comparar as percepções de cada um sobre um mesmo produto.

Uma das comparações mais difíceis, para mim, foi a de Pastéis de Nata! Nossa cidade, ainda bem, está muito bem servida desse clássico português feito com massa folhada e recheio de creme de nata. Parece simples, mas há tanto detalhes, que podem tornar o produto comum e não incrível.

Essas foram as minhas impressões:

Taberna Lusitana – já é um dos meus restaurantes favoritos pelo seu polvo, sua francesinha e sua energia despretensiosa, mas o pastel de nata de sobremesa me fisgou de vez! Servido com a perfeita camada ‘queimadinha’, bem quentinho, acompanhado de café, ui! Chega dá arrepio de saudade!

Serviço

CLS 412 BL C Loja 17 – Asa Sul

Menu: tabernalusitana.com.br

Telefone: (61) 98123-6353

https://www.instagram.com/taberna.lusitana

Foto: Lulu Peters

Da Maria Doçaria Portuguesa – que cantinho charmoso, super aconchegante, mas também sem grandes sofisticações. O pastel de nata sai às 11h, via de regra, e pode acabar rapidamente devido à quantidade de fãs. A massa leva um pouco mais de ovo e, por isso, fica até com a cor mais amarelada. A casquinha desfolha super bem também.

Serviço

CLN 108 BL D lojas 44/50 – Asa Norte

Pedir: ifood.com.br

Telefone: (61) 98513-6613

https://www.instagram.com/damariaportuguesa/

Foto: Lulu Peters

Trás os Montes – o lugar mais encantador dos três, talvez, por ter uma caracterização específica de vila portuguesa e um toque bem marcante de sofisticação. O pastel de nata é produção própria e não tem tanta “folhagem” na casquinha, o que não acho necessariamente bom. A questão é que o recheio de nata tinha algo muito especial. Menos notas de ovo, uma nota de baunilha mais pronunciada, mas que é possivelmente do frescor da nata.

Serviço

CLS 215 – Asa Sul, Brasília – DF, 70294-500

Menu: trasosmontes.com.br

Telefone: (61) 3245-2862

https://www.instagram.com/trasosmontesbsb/

Foto: Lulu Peters

Agora é só fazer sua lista e começar a “caça”!