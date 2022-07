Melhor de três: pratos executivos

Eu, que já provei desde os bistrozinhos do bistrozinho da esquina à parrilla mais descolada, passando até pelos restaurantes de público A/A+, conferi três menus executivos nesta semana. Aqui vão as análises:

O “prato feito” dos executivos passou por grandes transformações ao longo dos anos, mas voltou com tudo a vários restaurantes da cidade como uma opção rápida, farta e, de certa forma, mais segura do que o self service.

Eu bem que tentei, mas esse conceito do “almoço executivo” ou “prato executivo” ou “menu executivo” não tem uma origem nada certa. Na verdade, não tem nem uma lenda urbana de impacto, então, criarei a minha. Aqui e agora.

Temos noção de alguns dos fundamentos que culminaram com a proposição de um prato pronto, de preço mais acessível e execução mais rápida, para, em tese, servir pessoas no horário de almoço, de maneira ágil e saborosa.

As influências conceituais, certamente, incluem o famoso “PF”, além de variáveis ligadas à gestão do restaurante, como, por exemplo, insumos que não tiveram a devida saída ou horários em que o serviço ficou esvaziado.

Enfim, a ideia é oferecer um prato – da casa ou atípico – em horário de almoço em dias úteis, de forma que o cliente não precise passar muito tempo explorando o cardápio, esperando o preparo e aí retorne ao serviço só para ouvir uma bronca pelo atraso.

Eu já transitei por todo tipo de menu executivo, pois, como uma pessoa que pode ficar muito indecisa frente a um cardápio extenso demais, gosto da proposta mais enxuta. Então, já provei executivos do bistrozinho da esquina, da parrilla mais descolada, até de restaurantes de público A/A+, e a verdade é que prestígio, fama e preço não garantem o prêmio de melhor executivo!

Gato Preto Bar

Para meus seguidores, não é segredo nenhum o tanto que sou fã desse lugar. Uma atmosfera de dive bar (lugar com boas bebidas, fregueses frequentes, mas sem grandes pretensões sofisticadas) com uma carta de drinks de custo-benefício imbatível, além de petiscos saborosíssimos.

Agora, a casa aposta no público dos seus arredores (504 Norte), que inclui cartório, bancos e outras instituições privadas, para atender uma demanda recorrente: almoço farto, rápido e mais saboroso do que o “tempero-padrão” (ou falta dele) nas opções self-service, de segunda à sexta.

O cardápio é alterado semanalmente, informado no Instagram da casa e busca fazer clássicos simples, mas com um toque aqui e outro acolá de mais refinamento. É o caso, por exemplo, do estrogonofe (R$ 39,90) feito com filé mignon — de verdade, cogumelo fresco e um toque de mostarda dijon. Com arroz e chips de batata, e euzinha comi feliz (gosto muito de estrogonofe, confesso).

Já o carbonara (R$ 29) deixou bastante a desejar, porque claramente foi preparado com creme de leite. Mas aí, precisamos dissecar um problema muito sério do brasiliense: desconhecer algumas receitas tradicionais. O carbonara é feito com espaguete, guanciale (tranquilamente substituído por bacon) e o “creme” é só gema de ovo, queijo parmesão e a água do cozimento para acertar o ponto. Só que a experiente Chef, Marina de Frias, que tem passagem pelo Rapport Café, outra casa que adoro, já teve que ouvir de clientes que o molho do carbonara tinha muito gosto de gema, motivo pelo qual ela deu aquela abrasileirada no prato, com um toque de creme de leite. Então, vamos combinar: quem não gosta de gema, tá proibido de pedir carbonara.

Pra fechar: a tartalete de limão (R$10,00) estava um espetáculo, super equilibrada entre o chantilly mais firme e o azedinho do creme. Muito boa mesmo.

Gato Preto Bar

SEPN 504, bloco C ED. Mariana- Asa Norte, Brasília – DF, 70730-523

Telefone: (61) 99912-3333

Entregas pelo iFood

Instagram: @gatopreto_bar

Carbonara. Foto: Lulu Peters/@lulunoquadrado Estrogonofe. Foto: Lulu Peters/@lulunoquadrado Tartalete de limão. Foto: Lulu Peters/@lulunoquadrado

Doma Rooftop

Eu sou uma pessoa um pouco sem filtro, sabe?! Isso não quer dizer que eu queira ofender ninguém, pelo contrário, acho que críticas bem feitas podem nos ajudar a evoluir bastante. No caso do Doma, eu sei que a casa já recebeu críticas sobre serviço e sobre a comida, no passado. Mas o local passou por reformulação, que incluiu a sábia ideia de aproveitar o Lago Paranoá para transformar o salão numa grandiosa varanda, linda, ventilada e com uma vista de tirar o fôlego.

O menu executivo completo, com entrada, principal e sobremesa, sai por R$ 59,90. Porém, os pratos são R$ 44,90 (com exceção do frango à Cordon Bleu, que é R$ 39,90) e podem ser pedidos qualquer dia da semana. Porém, o prato do dia, sai também por R$ 39,90, o que, vamos combinar, não é tão mais caro que muito self service por aí.

Então, fica assim: de terça à sexta, as opções são:

Chorizo na parrilha guarnecido de feijão tropeiro e arroz branco (R$ 44,90/R$ 39,90, às terças);

Filé de tilápia grelhada na manteiga de ervas, acompanhada de musseline de batata baroa (R$ 44,90/R$ 39,90, às quartas);

Paillard de filé com fettuccine ao molho bechamel (R$ 44,90/R$ 39,90, às quintas); e

Filé de pescada amarela servida com risoto de pistache (R$ 44,90/R$ 39,90, às sextas).

Cara, todos os pratos com a cara linda, mas eu a.do.rei minha pescada amarela com um risoto

de pistache delicioso! Não estava esperando! Muito, muito bom. De entrada, fomos de ceviche, muito equilibrado entre acidez, picância e as notas adocicadas do peixe. De sobremesa, pudim, que tinha ‘furinhos’ por fora, o que eu detesto, mas a consistência tava perfeita, sem a textura que me agonia.

Acrescente-se uma energia praiana e uma vista incrível, e é aposta garantida para um almoço renovador, antes de voltar ao trabalho.

Doma Rooftop

SHTN Trecho 1, Polo 3, Lote 9 Asa Norte (acesso via Vila Planalto, acima do Rei do Camarão)

(61) 99891-0824

Reservas: [email protected]

Mais informações em: domarooftop.negocio.site / instagram.com/domarooftop

Ceviche. Foto: Lulu Peters/@lulunoquadrado Chorizo. Foto: Lulu Peters/@lulunoquadrado Paillard de filé com fettuccine. Foto: Lulu Peters/@lulunoquadrado Pescada. Foto: Lulu Peters/@lulunoquadrado Pudim. Foto: Lulu Peters/@lulunoquadrado

Don Romano

Não sei vocês, mas o Don Romano é mais O italiano da cidade do que o Roma jamais foi. Na minha geração, as lojas das Asas Sul e Norte eram sinônimos de requinte, até porque Brasília ainda levaria anos para receber casas mais modernas e sofisticadas. Mas o Don se tornou esse pilar de uma comida italiana bem executada. Pizza boa, massas artesanais, respeito às tradições.

Só que nem só de comida italiana vive o trabalhador, e a casa montou um cardápio bastante farto de opções executivas, com saladinha de entrada e sobremesa, só se o cliente quiser, também.

Pratos como a Sobrecoxa Milanese (R$ 36), perfeitamente desossada, empanada, crocante por fora, suculenta por dentro, servida com um fettuccine feito na casa, na manteiga e brócolis, é o cúmulo da simplicidade, que só é alcançada com uma execução perfeita dos detalhes. A massa excelente, o frango em ponto perfeito, etc.

Os amigos foram de Escalope de filé salteado e servido com molho velouté e Fettuccine da casa aos 4 queijos (R$ 39); Tilápia grelhada, legumes salteados e arroz cremoso (R$ 35); e um levíssimo e, também, artesanal, nhoque ao molho rose, que acompanha Escalopinni de filé selados na manteiga (R$ 39).

Para fechar, uma das minhas favoritas: panna cotta, perfeitamente executada com creme de leite fresco cozido com gelatina sem sabor (na medida), coberta com geleia de morango, com um toque de doce e ácido, perfeito (R$ 15).

Don Romano

Unidade Lago Sul – SHIS QI 11, Lago Sul

Unidade Asa Norte – CLN 209 BL D Loja 59

Fones: (61) 3248 0078 (Lago Sul) / (61) 3546 1871 (Asa Norte)

http://donromano.com.br/