Conheça Denys Moura, mais um integrante do Camarote da “Casa de Vidro do Bruninho”

A Casa de Vidro do Bruninho, que acontecerá no próximo dia 25 de março, em plena balada na Worlld Brasília, no SIA, será composta por 20 participantes, 10 do camarote e 10 da pipoca e distribuirá prêmios em dinheiro e mimos aos participantes. Os ganhadores serão escolhidos por votação popular, no portal do Jornal de Brasília.

Os participantes estão sendo anunciados, diariamente, nas redes sociais do JBr e o segundo influenciador anunciada para o time do Camarote é o brasiliense Denys Moura, 31 anos, além de humorista trabalha como produtor de eventos.

Para que você possa saber um pouco mais sobre ele, batemos um papo com Denys, que contou sobre seu trabalho nas redes e a expectativa para a casa de vidro.

Denys Moura. Foto: Reprodução/Instagram

Bruninho Afonso: Como você se deu conta que era uma profissão e que seria uma influenciador no mundo digital?

Denys Moura: Quando algumas lojas começaram a me procurar pra enviar brindes, lanches e em troca pedia para marcar eles no Instagram, outras pessoas pedindo informações e indicações de produtos e lojas. Então vi como uma oportunidade de trabalho.

Bruninho Afonso: Você se “especializou” em algo para trabalhar como influenciador digital?

Denys Moura: Não! Apenas comecei aperfeiçoar e levar informação em forma de humor para os seguidores.

Bruninho Afonso: Como recebeu o convite para a Casa de Vidro do Bruninho e que vc quer mostrar?

Denys Moura: Um produtor de eventos viu que eu tenho uma personagem chamada Dany Rabetinha, que eu me visto de mulher e levo humor, e falou que seria um conteúdo diferente pra casa de vidro.

Quer conhecer um pouco mais da Jessica? Acesse: @denys.rabetinha