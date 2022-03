Conheça Márcio Felipe, integrante do camarote da “Casa de Vidro do Bruninho”

“Me joguei de cabeça nesse mundo digital”declara Márcio Felipe, influencer confirmado na Casa de Vidro do Bruninho

A Casa de Vidro do Bruninho, que acontecerá no próximo dia 25 de março, em plena balada na Worlld Brasília, no SIA, será composta por participantes dos times camarote e pipoca e distribuirá prêmios em dinheiro e mimos aos participantes. Os ganhadores serão escolhidos por votação presencial.

Os participantes foram anunciados, diariamente, nas redes sociais do JBr e a influenciadora anunciada para o time do Camarote é o carioca Márcio Felipe, com apenas 28 anos, trabalha como influenciador digital e empresário.

Para que você possa saber um pouco mais sobre ele, batemos um papo com Marcio Felipe, que contou sobre seu trabalho nas redes e a expectativa para a casa de vidro.

Marcio Felipe. Foto: Reprodução/Instagram Marcio Felipe. Foto: Reprodução/Instagram Marcio Felipe. Foto: Reprodução/Instagram

Confira a entrevista com Márcio Felipe

Bruninho Afonso: Como você se deu conta que era uma profissão e que seria uma influenciador no mundo digital?

Márcio Felipe: Então, eu me dei conta quando vi que poderia ajudar as pessoas, mostrando seu trabalho, como chegar até ali, mostrando outras pessoas e ver que poderia ganhar uma grana assim, pois as pessoas tiveram bons retornos com a divulgação e aí eu me joguei de cabeça nesse mundo digital.

Olha o molejo do Márcio

Bruninho Afonso: Você se “especializou” em algo para trabalhar como influenciador digital?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Márcio Felipe: Não me especializei, mas sempre busco evoluir pra me tornar melhor e vou acompanhando outros influenciadores e aprendo muito com eles também.

Bruninho Afonso: Como recebeu o convite para a Casa de Vidro do Bruninho e o que vc quer mostrar?

Márcio Felipe: Mostrar o Márcio Felipe brincalhão, divertido, responsável… mostrar para as pessoas que mesmo com muitos seguidores, sou de carne e osso, humilde e gente da gente.

Marcio Felipe. Foto: Reprodução/Instagram Marcio Felipe. Foto: Reprodução/Instagram Marcio Felipe. Foto: Reprodução/Instagram

Quer conhecer um pouco mais do Márcio Felipe? Acesse: @marciofelipe_