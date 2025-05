Show de Lady Gaga bate recorde de público no Rio

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

Lady Gaga mostrou que seus “little monsters” são fiéis: 2,1 milhões de pessoas assistiram o show da cantora na praia de Copacabana, neste sábado (3). O número superou o do público de Madonna no ano passado, 1,6 milhão, também na praia da zona sul do Rio de Janeiro.

O maior público da artista havia sido registrado na França, em julho de 2022. A última vez que Lady Gaga se apresentou no Brasil foi em 2012. Em 2017, ela cancelou sua participação no Rock in Rio por causa da fibromialgia.

A fibromialgia é uma síndrome que provoca dor generalizada, especialmente em músculos e tendões, além de causar fadiga intensa, distúrbios do sono, alterações de memória e atenção, ansiedade e até depressão.

A cantora agradeceu aos fãs pela espera. “Eu teria voltado antes, se pudesse. Sempre vai significar muito para mim o jeito como vocês me enviaram mensagens tão bonitas e foram tão gentis comigo, querendo que eu voltasse aqui”, disse.”Demorei porque estava me curando”.

“O meu coração está transbordando. Me sinto sortuda, orgulhosa e profundamente grata. Hoje nós estamos fazendo história, mas não estamos fazendo história sozinhos. Sem vocês, o povo incrível do Brasil, eu não teria este momento. Obrigado por fazerem história comigo”, concluiu.