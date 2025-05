Whindersson Nunes vende 38 mil ingressos em 24 horas com nova turnê “Isso Definitivamente Não é um Culto”

Whindersson Nunes está de volta aos palcos e com força total! A nova turnê do humorista,, acaba de bater um marco impressionante:

As vendas, abertas nesta última segunda-feira (28), correspondem às novas datas que Whindersson incluiu na turnê após o sucesso das primeiras apresentações em São Paulo e Campinas. Diante da demanda estrondosa, o artista já confirmou novas datas por todo o Brasil, contemplando todas as regiões do país: de Macapá a Porto Alegre, de Manaus a Salvador, de Natal a Cuiabá.

O espetáculo marca uma nova fase do artista, com um humor afiado e reflexivo, mas sempre carregado de carisma e autenticidade. A turnê, que também passará pela Europa em maio, já tem sessões confirmadas em Lisboa, Porto, Dublin, Londres, Bruxelas e outras cidades internacionais.

A repercussão nas redes sociais e a velocidade das vendas reforçam a força de Whindersson como um fenômeno de público. E para quem ainda não garantiu ingresso, é bom correr. Os ingressos estão disponíveis no site: https://whindersson.nonstop.com.br/agenda

Confira abaixo as novas datas da turnê “Isso Definitivamente Não é um Culto” no Brasil:

MAIO

31/05 – Macapá (AP) – Ginásio Avertino Ramos

JUNHO

01/06 – Belém (PA) – Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho)

18/06 – Londrina (PR) – Teatro Marista

19/06 – Maringá (PR) – Espaço Vivaro

20/06 – Foz do Iguaçu (PR) – Rafain Palace Hotel & Convention

21/06 – Cascavel (PR) – Pavilhão Verde

22/06 – Toledo (PR) – Empório Santa Maria

27/06 – Guarulhos (SP) – Clube Vila Galvão

28/06 – Brasília (DF) – Centro de Convenções Ulysses Guimarães

JULHO

03/07 – Novo Hamburgo (RS) – Teatro Feevale

04/07 – Caxias do Sul (RS) – Ginásio do Sesi

05/07 – Passo Fundo (RS) – Arena Clube Comercial

06/07 – Erechim (RS) – Teatro da URI

11/07 – São José dos Campos (SP) – ADC Embraer

12/07 – Boa Vista (RR) – Auditório da CAF

13/07 – Manaus (AM) – Sambódromo de Manaus

25/07 – São Caetano do Sul (SP) – Espaço Liv Music

26/07 – São Paulo (SP) – Espaço Unimed

27/07 – Campo Grande (MS) – Ginásio Dom Bosco

AGOSTO

01/08 – Vitória (ES) – Arena Dom Bosco

02/08 – Anápolis (GO) – Centro de Convenções e Eventos

03/08 – Goiânia (GO) – Centro de Convenções da PUC

15/08 – Chapecó (SC) – Pavilhão IV – EFAPI

16/08 – João Pessoa (PB) – Teatro Pedra do Reino

17/08 – Salvador (BA) – Concha Acústica do TCA

22/08 – Suzano (SP) – Suzano Futebol Clube

23/08 – Piracicaba (SP) – Teatro Municipal Dr. Losso Neto

24/08 – Santos (SP) – Santos Convention Center

29/08 – Criciúma (SC) – AM Master Hall

30/08 – São José (SC) – Arena Opus

31/08 – Porto Alegre (RS) – Auditório Araújo Vianna

SETEMBRO

12/09 – Petrolina (PE) – Casa Rioll

13/09 – Recife (PE) – Teatro Guararapes

14/09 – Recife (PE) – Teatro Guararapes

19/09 – Uberlândia (MG) – Castelli Master

20/09 – Belo Horizonte (MG) – Ginásio Mineirinho

26/09 – Santo André (SP) – Clube Atlético Aramaçan

27/09 – Cuiabá (MT) – Arena Pantanal

28/09 – Rondonópolis (MT) – Ginásio Marechal Rondon

OUTUBRO

04/10 – Ipatinga (MG) – Teatro Usiminas

05/10 – Curitiba (PR) – Teatro Positivo

17/10 – Volta Redonda (RJ) – Cine 9 de Abril

18/10 – Juiz de Fora (MG) – Cine Theatro Central

19/10 – Rio de Janeiro (RJ) – Farmasi Arena

24/10 – Sorocaba (SP) – Golden Park Hotel

25/10 – Aracaju (SE) – Teatro Tobias Barreto

26/10 – Maceió (AL) – Teatro Gustavo Leite

31/10 – Natal (RN) – Teatro Riachuelo

NOVEMBRO

01/11 – Natal (RN) – Teatro Riachuelo

02/11 – Mossoró (RN) – Garbos Recepções e Eventos

14/11 – São Carlos (SP) – Teatro La Salle

15/11 – Ribeirão Preto (SP) – Theatro Pedro II

16/11 – São José do Rio Preto (SP) – Teatro Municipal Paulo Moura

22/11 – Palmas (TO) – Centro de Convenções Arnaud Rodrigues

23/11 – Teresina (PI) – Estádio Albertão

28/11 – São Luís (MA) – Pavilhão Sebrae

29/11 – Fortaleza (CE) – Ginásio Paulo Sarasate

30/11 – Caruaru (PE) – Arena Caruaru