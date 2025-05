Atriz mirim do SBT morre aos 11 anos após sofrer 12 paradas cardíacas

WESLLEY NETO

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Millena Brandão, atriz mirim que participou da novela “A Infância de Romeu e Julieta”, do SBT, morreu nesta sexta-feira (02) aos 11 anos. Informação foi confirmada pelo perfil da artista no Instagram. Minutos antes, o Hospital Geral do Grajaú, localizado na zona sul de São Paulo, confirmou a morte cerebral de Millena -ela permaneceu internada no local desde a última terça-feira.

Morte cerebral foi confirmada pelos médicos às 16h55. “Desde a sua chegada, a paciente recebeu cuidados intensivos e todo o empenho da equipe médica e assistencial, que não mediu esforços para preservar sua vida”, diz a nota oficial assinada pelo gerente médico Thiago Rizzo.

Morte encefálica não é reversível. A pessoa com morte cerebral é considerada legalmente morta, e os aparelhos que mantêm a respiração e os batimentos cardíacos serão desligados caso o paciente não seja doador.

Popularmente chamada de morte cerebral, a morte encefálica é a “morte baseada na ausência de todas as funções cerebrais”. De acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Tecidos e Órgãos (ABTO), trata-se de uma definição legal (no sentido da legislação) de morte.

Millena Brandão sofreu 12 paradas cardíacas durante todo o período de internação, iniciado na terça-feira (29). As informações foram confirmadas pela mãe e representante, Thays Brandão. Ela também confirmou que seriam realizados exames para a confirmação da morte cerebral.

Quadro da artista era considerado “instável”, informou o hospital na tarde desta sexta. Atriz apresentou uma parada cardiorrespiratória nesta manhã, com reversão após as manobras de reanimação.

Médicos identificaram massa de cinco centímetros no cérebro da atriz. A equipe médica ainda não confirmou ser um caso de cisto ou tumor. Ela foi levada ao hospital após reclamar de constantes dores de cabeça.

Millena estava intubada e sedada em UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Segundo a mãe, equipe médica tentou uma transferência ao Hospital das Clínicas, em São Paulo. Durante a noite de hoje, Thays Brandão também confirmou a morte da artista em imagem utilizada em seu perfil no WhatsApp.

CONFIRA A NOTA OFICIAL NA ÍNTEGRA

“O Hospital Geral do Grajaú informa, com profundo pesar, que foi confirmada, às 16h55 de hoje (02), a morte encefálica da paciente Millena Brandão, que deu entrada nesta unidade em estado gravíssimo no dia 29/04/2025, transferida da Unidade de Pronto Atendimento Maria Antonieta (UPA).

Desde a sua chegada, a paciente recebeu cuidados intensivos e todo o empenho da equipe médica e assistencial, que não mediu esforços para preservar sua vida.

A confirmação do diagnóstico ocorreu após rigoroso cumprimento do protocolo estabelecido para esses casos.

A família esteve acompanhando cada etapa do cuidado, sendo mantida informada com respeito, acolhimento e todo o apoio necessário neste momento de profunda dor.

Nos solidarizamos com os familiares e reafirmamos nosso compromisso com um cuidado digno e humano.”

VAQUINHA

A família diz enfrentar dificuldades com transporte e alimentação. “Sou autônoma e o papai dela não está conseguindo trabalhar. Estamos nos dedicando 100% à vida da Millena”, escreveu a mãe da atriz no Instagram.

O financiamento coletivo conta com mais de 316 apoiadores e mais de R$ 17,9 mil arrecadados até as 20h37. A meta da vaquinha é chegar a R$ 100 mil. Thays Brandão confirmou que a meta foi ampliada de R$ 10 mil para R$ 100 mil hoje. “Não temos plano de saúde. É para ajudar com as despesas, somos autônomos e não temos renda”, explicou a mãe da atriz em contato com o UOL. O Hospital Geral do Grajaú é público, administrado pelo Estado de São Paulo.

Millena Brandão tem mais de 150 mil seguidores no Instagram. Ela fez parte do grupo de figurantes da novela “A Infância de Romeu e Julieta”, do SBT, e da série “Sintonia”, da Netflix. Também participou da produção de peças publicitárias -principalmente de marcas relacionadas à moda.