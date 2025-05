Atriz mirim do STB, Milena Brandão, sofreu morte cerebral, declarou o hospital

Gente, estava aqui tomando o meu cafezinho da manhã bem reforçado, pois, hoje é o show da Lady Gaga,quando minha amiga do Leme me mandou uma notícia da Milena Brandão que me deixou completamente sem reação.

Infelizmente, a atriz mirim do SBT que estava internada em estado gravíssimo morreu horas depois do Hospital Geral do Grajaú informar sobre o seu caso. A instituição emitiu uma nota na noite desta sexta-feira (2) confirmando a morte cerebral da jovem, que havia sofrido sete paradas cardíacas e uma parada cardiorrespiratória.

“O Hospital Geral do Grajaú informa, com profundo pesar, que foi confirmada, às 16h55 de hoje [2], a morte encefálica da paciente Millena Brandão, que deu entrada nesta unidade em estado gravíssimo no dia 29/4/2025, transferida da Unidade de Pronto Atendimento Maria Antonieta”, disse a instituição.

“Desde a sua chegada, a paciente recebeu cuidados intensivos e todo o empenho da equipe médica e assistencial, que não mediu esforços para preservar sua vida”, e a confirmação do diagnóstico ocorreu “após rigoroso cumprimento do protocolo estabelecido para esses casos”, concluiu.

Segundo o boletim médico anterior de Milena, que foi divulgado na tarde desta sexta (2), a menina foi transferida para o hospital após ser atendida inicialmente na Unidade de Pronto Atendimento Maria Antonieta (UPA).

Inicialmente, ela teria sido diagnosticada com dengue, mas voltou para o hospital alegando estar sentindo dores de cabeça intensas e foi intubada emergencialmente após sua internação. Em seus exames, foi identificado um tumor de cerca de cinco centímetros em seu cérebro.

Milena Brandão tinha 11 anos de idade, era atriz e influenciadora digital. Ela já fez campanhas de publicidade e foi figurante na novela infantil do SBT “A infância de Romeu e Julieta”.

Em suas redes sociais,a jovem tinha cerca de 140 mil seguidores e costumava compartilhar registros de seus trabalhos como modelo. Em outubro de 2023, Millena celebrou o início da sua carreira na emissora de Silvio Santos.