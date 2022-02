Torcida do Palmeiras comemora pênalti com chuva de cerveja na rua Palestra Itália

Pela dificuldade em assistir à partida em meio à multidão, a comemoração do pênalti foi confundida com uma goleada

Bianka Vieira

São Paulo, SP

A torcida do Palmeiras reunida na rua Palestra Itália comemorou duas vezes ao gol do Verdão antes mesmo de ele acontecer.

Pela dificuldade em assistir à partida em meio à multidão, a comemoração do pênalti foi confundida com uma goleada. “É pênalti?”, perguntaram alguns torcedores aos outros. Em seguida, com a confirmação da penalidade pelo árbitro, novamente os palestinos vibraram, enganados. Houve chuva de cerveja nos dois momentos.

Quando o gol de Veiga saiu, torcedores choraram e se abraçaram, jogando-se no chão.

Incansável, a torcida continuou a entoar canções como “eu sou Palmeiras até morrer”, que já vinham sendo puxadas com mais frequência desde que o Chelsea abriu o placar.

A cantoria foi interrompida por duas brigas entre palmeirenses. Na segunda ocasião, um deles foi retirado por seus colegas de torcida. “Não tem pra que fazer isso, não, velho. Está todo mundo junto, vamos curtir”, tentava contemporizar um dos presentes.