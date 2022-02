Adversário do Palmeiras na semifinal faz 4 a 0 e fica em 3º no Mundial

Desta vez, a equipe egípcia atropelou o Al Hilal, da Arábia Saudita, no estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi: 4 a 0

Terceiro colocado na edição 2020 do Mundial de Clubes, o Al Ahly repetiu a posição na disputa de 2021. No ano passado, o posto foi obtido nos pênaltis, após empate sem gols com o Palmeiras. Desta vez, a equipe egípcia atropelou o Al Hilal, da Arábia Saudita, no estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi: 4 a 0.

A goleada começou a ser construída logo aos oito minutos do primeiro tempo, em cabeceio de Yasser Ibrahim. Pouco depois, aos 14, o brasileiro Matheus Pereira cometeu falta dura e foi expulso, deixando o campeão asiático com um a menos. Aí, o campeão africano aproveitou a superioridade para se impor agressivamente.

Aos 17 minutos, Ibrahim voltou a marcar de cabeça. E o Al Hilal se viu com dois jogadores a menos a partir dos 28, quando Mohammed Kanno se envolveu em confusão e recebeu o cartão vermelho. Ainda no primeiro tempo, aos 40, Ahmed Abdelkader completou jogada na pequena área para ampliar.

Na etapa final, o time que foi derrotado pelo Palmeiras na semifinal se contentou em administrar a grande vantagem, tirando o pé do acelerador. Ainda assim, balançou a rede mais uma vez, aos 19 minutos, em jogada de escanteio. Amr El Soulia finalizou de fora da área e fechou a contagem em Abu Dhabi.