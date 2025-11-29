No autódromo ‘do pai’, Nelson Piquet Jr. crava pole do GP BRB da Stock Car

Neste fim de semana de reinauguração do Autódromo Internacional de Brasília Nelson Piquet, teve muita emoção diante do público na capital federal.

O filho daquele que dá nome a uma das principais praças nacionais do esporte a motor, Nelson Piquet Jr., conquistou a pole position do GP BRB, a 11ª etapa da temporada 2025 da BRB Stock Car Pro Series.

Em sessão definida somente nos segundos finais, o piloto da Scuderia Bandeiras Sports desbancou Guilherme Salas (Valda Cavaleiro Sports) e o líder do campeonato, Felipe Fraga (Eurofarma RC), para levantar o troféu Pole Position Snapdragon e ser o primeiro a cravar a posição de honra no regresso de Brasília como palco do automobilismo brasileiro. Em jornada marcante pela volta de Brasília ao calendário do automobilismo brasileiro, Nelsinho corre com layout especial em seu Mitsubishi Eclipse Cross #33 estampado com pontos turísticos da capital federal.

“Nem se escrevesse uma novela daria para fazer com tanta emoção”, comemorou Nelsinho pouco depois de garantir sua segunda pole na carreira na BRB Stock Car e a primeira como titular. “Depois de um dia difícil ontem, estou sem palavras. Obrigado, Scuderia Bandeiras. Estar na frente em casa, depois de mais de 20 anos sem fazer uma pole aqui… não sei como descrever. Significa mais do que as vitórias que tive nesse ano.” Em 2015, na Corrida de Duplas disputada em Goiânia, Piquet Jr. faturou a posição de honra da prova tendo como parceiro justamente quem é hoje seu patrão, Átila Abreu, dono da Scuderia Bandeiras.

Na corrida principal, que será disputada neste domingo, Nelsinho vai dividir a primeira fila com Guilherme Salas, enquanto Felipe Fraga defenderá a liderança partindo da terceira posição, lado a lado com o xará Felipe Massa (TMG Racing), e o companheiro de equipe do ex-Fórmula 1, Rafael Suzuki, começará a prova de domingo em quinto. Julio Campos (Crown Racing) sairá do sexto lugar, seguido por outro dos donos da casa neste fim de semana, Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel). Felipe Baptista (CAR Racing KTF), o atual campeão Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel) e Ricardo Zonta (RCM Motorsport) fecham a relação dos dez primeiros.

A 40ª prova

Com 30 minutos mais uma volta de duração, a corrida sprint da etapa válida pelo GP BRB, em Brasília, será disputada a partir das 15h40 deste sábado. Será a 40ª prova da história da Stock Car no Distrito Federal.

Com a inversão dos 12 primeiros da classificação, quem vai puxar a fila do grid será o vice-líder da temporada, Gaetano Di Mauro (Eurofarma RC), com Mitsubishi Eclipse Cross #11, tendo ao lado o pentacampeão Cacá Bueno (Scuderia Chiarelli), que vem embalado pelo pódio conquistado na corrida principal de Cuiabá (MT), há duas semanas. Ricardo Zonta e Gabriel Casagrande sairão de terceiro e quarto, respectivamente, e Felipe Baptista vai partir do quinto lugar.

No domingo (30), a programação com a BRB Stock Car e a Stock Light vai marcar a definição do futuro campeão da categoria de acesso. A corrida principal da maior categoria do automobilismo neste retorno a Brasília está marcada para as 15h30, com 50 minutos mais uma volta de duração e Nelson Piquet Jr. na pole position.

Em jornada com expectativa de grande público, estimado em quase 50 mil durante o fim de semana, a BRB Stock Car Pro Series tem transmissão ao vivo ao longo da temporada 2025 pelo canal oficial da categoria no YouTube, Band na TV aberta e canais SporTV e BandSports, emissoras por assinatura, além do canal Esporte na Band, também no YouTube.

*Com informações da BRB Stock Car