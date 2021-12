NBB: Brasília chega a equilibrar com o Minas, mas amarga nova derrota

A equipe brasiliense amargou nova derrota após perder para o vice-líder Flamengo no clássico disputado na última terça (7/12)

Gabriel Fontoura

(Jornal de Brasília / Agência de Notícias UniCEUB)

O Brasília perdeu do Minas na noite de quinta-feira (9), na Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília, sob o placar de 82 a 77 para a equipe mineira, em partida válida pelo Novo Basquete Brasil (NBB).

A equipe brasiliense amargou nova derrota após perder para o vice-líder Flamengo no clássico disputado na última terça (7/12). No embate contra o Minas, o resultado não foi diferente e o Brasília acabou sofrendo sua terceira derrota consecutiva enquanto o adversário emplacou três triunfos em sequência e encostou de vez nos primeiros colocados.

Após começo melhor da equipe brasiliense, o Minas conseguiu obter a vantagem ao virar o placar ainda no primeiro quarto, de forma rápida, o que obrigou o técnico Regis Roberto do Brasília a pedir tempo para tentar esfriar a reação da equipe mineira, o que acabou não acontecendo, mas conseguiu manter o placar equilibrado para o segundo quarto.

Equilíbrio

Com atuações de destaque Gemerson e Rojas no segundo quarto, com 10 e 8 pontos respectivamente, o Brasília conseguiu ir para o intervalo com uma vantagem sobre a equipe visitante, em mais um quarto eletrizante e equilibrado que terminou 31 a 27, deixando a diferença do placar de somente três pontos à favor do Brasília

Após o intervalo, foi vez da equipe mineira reagir e abrir vantagem novamente sobre a equipe da casa, abrindo 10 pontos à frente do placar e praticamente consolidando a vantagem e consequentemente a vitória da equipe Minas Storm.

No último quarto, o Brasília até chegou a esboçar uma reação, mas as boas atuações do ala/pivô Queirós e do armador Alexey no último período acabaram por liquidar as esperanças da equipe brasiliense.

Destaques da partida

Johnson SR foi o destaque da partida, o ala norte-americano liderou o Minas e contribuiu com 17 pontos, quatro rebotes e quatro assistências, outro destaque do Minas foi o ala-pivô Miler que anotou um “duplo-duplo” com seus 13 pontos e 14 rebotes. Do lado do Brasília, quem teve mais destaque foi o ala/armador norte-americano Rojas que anotou 17 pontos, além de pegar oito rebotes e contribuir com cinco assistências, destaque também para mais uma partida regular do ala/pivô Gemerson que anotou 12 pontos e apanhou 12 rebotes, anotando também o seu “duplo-duplo”.

Próximas partidas

O Brasília volta às quadras no Sábado (11/12) pelo clássico candango contra a equipe do Cerrado, novamente na Arena BRB Nilson Nelson. Já a equipe do Minas retorna para Belo Horizonte para enfrentar a equipe do Fortaleza, mas somente no dia 19/12

Brasília:

Rojas: 17p / 8reb / 5ass

Gabriel: 14p

Gemerson: 10p / 8reb

Minas:

Gui: 11p / 4ass

Johnson SR: 17p

Miller: 13 p / 14 reb





