Brasília sedia nesta semana Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu

Evento conta com a participação de 500 atletas, de 20 estados brasileiros e vai até domingo

Evento conta com a participação de 500 atletas, de 20 estados brasileiros e vai até domingo. O Brasil é uma das potências do esporte na América, ao lado dos Estados Unidos e Canadá, figurando sempre entre os 3 primeiros colocados nos Campeonatos Panamericanos

As competições do 31º Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu, começaram nesta quinta-feira, na Capital, e vão até domingo (12). Promovida pela Confederação Brasileira de Kungfu Wushu e pela Federação de Wushu do Distrito Federal, em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal, a competição conta com a participação de cerca de 500 atletas de Brasília e de 20 estados brasileiros, de todas as faixas etárias. O evento conta com protocolos de segurança sanitária de prevenção à Covid -19, incluindo testagem dos atletas.

Em contrapartida ao apoio do Governo do Distrito Federal, a Federação de Kungfu Wushu do DF irá oferecer aulas gratuitas à população em diversos centros olímpicos de Brasília, entre os meses de dezembro e janeiro de 2022. As datas ainda serão definidas pela Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Distrito Federal.

Evento oficial nacional, o 31º Campeonato Brasileiro de Kung Fu Wushu conta com as modalidades Interno; Moderno e Livre; Sanda; Shuaijiao; Tradicional e Adaptado. É a etapa de maior peso para a qualificação, seleção e ranqueamento dos atletas que farão parte do processo seletivo para disputa dos campeonatos do calendário de eventos internacionais da modalidade.

Excepcionalmente, nesta edição, devido às restrições sanitárias da pandemia, as competições não contarão com a presença de público, no entanto, o campeonato terá transmissão online, garantindo a participação dos fãs do esporte e dos familiares dos atletas, durante todo o período.

Kungfu Wushu no Brasil e atletas brasileiros- De origem chinesa, o Kungfu Wushu foi introduzido no Brasil na década de 60, inicialmente voltado somente à comunidade chinesa. Com o passar do tempo, a prática esportiva caiu também no gosto dos brasileiros e vem ganhando cada vez mais adeptos.

Com um número estimado em mais de 220 mil praticantes de Kungfu Wushu, o Brasil é uma das potências do esporte na América, ao lado dos Estados Unidos e Canadá, figurando sempre entre os 3 primeiros colocados nos Campeonatos Panamericanos. Nos últimos quatro mundiais, o país totalizou 10 medalhas, sendo uma de ouro, duas de prata e sete de bronze. Destacam-se dois campeões mundiais de sanda: Jaimes Aires na categoria 85kg em 1991 e Eduardo Fujihira na categoria 80kg em 2001; e uma campeã mundial de taolu, Tânia Sakanaka na categoria baguazhang em 2015. Nas divisões de base o destaque é o vice-campeonato conquistado por Guilherme Gama na categoria 65kg juvenil, no 7º Campeonato Mundial Júnior de Wushu realizado em Brasília-DF no ano de 2018.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Kungfu Wushu em Brasília – Com cerca de 2 mil praticantes do esporte, as práticas de Wushu ganharam força no Distrito Federal a partir da década de 1980, e eram mais focadas na essência marcial do que na atividade desportiva em si, e predominavam os estilos “ortodoxos”, ou seja, passados de pai para filho ou mestre para discípulo.

A partir dos anos 90, o esporte passou por um amplo processo de profissionalização, com a realização dos primeiros campeonatos brasilienses. Em 2002, a capital federal recebeu o primeiro Campeonato Brasileiro da modalidade, entrando oficialmente no calendário nacional de Kungfu Wushu.

Atualmente, o Distrito Federal possui escolas de Wushu em praticamente todas as regiões administrativas, como Ceilândia, Gama, Guará, Taguatinga, Recanto das Emas, Samambaia, Águas Claras, Planaltina, Santa Maria, São Sebastião e Vicente Pires.

31º Campeonato Brasileiro de Kungfu Wushu

Data: 8 a 12 de dezembro de 2021

Local: Ginásio da AABB, Asa Sul, Trecho 2, Conjunto 17 20, St. de Clubes Esportivos Sul, Brasília

Programação completa: https://cbkw.org.br/noticias/23_31-campeonato-brasileiro/

Transmissão pelo Canal do Youtube da CBKW:

https://www.youtube.com/user/CBKWKungfuWushu