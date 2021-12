‘Somos Bolsonaro’, diz presidente do Atlético-GO ao tentar tirar máscara de repórter

O repórter questionou ao mandatário se o treinador Marcelo Cabo havia alcançado todos os objetivos nesta temporada

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, puxou a máscara do repórter Juliano Moreira, da rádio Band News, durante uma entrevista após a vitória do time goiano por 2 a 0 contra o Flamengo na quinta-feira (9), na última rodada do Campeonato Brasileiro.

Na ocasião, o repórter questionou ao mandatário se o treinador Marcelo Cabo havia alcançado todos os objetivos nesta temporada com o Atlético. O dirigente olhou para o jornalista, viu que ele estava usando máscara e disse: “Nós somos Bolsonaro, para com esse negócio, tire a máscara”.

Como se não bastasse o constrangimento, Adson puxou a máscara do repórter sem a vontade do profissional.

A reportagem procurou o Atlético-GO, que não quis se posicionar.

Adson Batista pegou Covid-19, em julho deste ano, ficou afastado do clube por duas semanas e teve 40% do pulmão comprometido. Em entrevista à Rádio Sagres, ele afirmou que, quando contraiu o vírus, teve medo de morrer. “Passei por momentos muito difíceis e chega um momento que você que vai perder a batalha. Graças a Deus estou aqui, fortalecido, e não fiquei com nenhuma sequela. Em certos momentos você fica fraco e com dificuldade de alimentar. Fiquei com muita dor de cabeça e tive enxaquecas profundas”, disse o dirigente na ocasião.