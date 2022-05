Harden e Embiid brilham e Philadelphia empata com Miami nos playoffs da NBA

O Philadelphia 76ers buscou o empate com o Miami Heat nas semifinais da Conferência Leste, na noite deste domingo

Mostrando evolução a cada jogo destes playoffs, o Philadelphia 76ers buscou o empate com o Miami Heat nas semifinais da Conferência Leste, na noite deste domingo. Contando com o brilho de James Harden e Joel Embiid, os Sixers venceram o jogo 4 por 116 a 108, diante de sua torcida.

Com o resultado, a série melhor de sete jogos está empatada em 2 a 2. A quinta partida do confronto está marcada para a noite de terça-feira, em Miami. Com a igualdade, já é certo que as duas equipes precisarão disputar o sexto jogo, novamente na Filadélfia, na quinta-feira. Se necessário, a partida número 7 será realizada na casa do Heat.

Para buscar esse empate, os anfitriões contaram com noite inspirada de Harden, maior pontuador da equipe, com 31. Ele anotou ainda nove assistências e sete rebotes. Embiid registrou um “double-double” de 24 pontos e 11 rebotes. Tyrese Maxey contribuiu com 18 pontos.

A atuação da dupla marca boa evolução dos Sixers nestes playoffs A cada jogo, os dois jogadores vêm apresentando nível mais elevado. No caso de Embiid, não se trata de surpresa, pois ele é um dos finalistas ao prêmio de MVP da temporada. Mas correu sério risco de perder a reta final do campeonato ao sofrer uma fratura no rosto.

“Nós ainda não vimos o melhor de Joel nesta série ainda. Ele ainda está tentando encontrar uma forma de jogar com a máscara escorregando pelo seu rosto”, comentou o técnico Doc Rivers. Embiid joga com a máscara protetora justamente por conta da fratura que sofreu no fim do mês passado.

Do outro lado, o Miami Heat contou com a liderança de Jimmy Butler, cestinha do jogo, com 40 pontos. Ele ainda obteve seis assistências. Bam Adebayo também se destacou, com 21 pontos, sete rebotes e quatro assistências. Mais discretos, Victor Oladipo contribuiu com 15 pontos e Tyler Herro, com 11 pontos e 10 rebotes.

O bom desempenho coletivo, contudo, não evitou o novo revés, que esquentou de vez esta série dos playoffs. O vencedor do confronto vai encarar na final do Leste o vitorioso do duelo entre Milwaukee Bucks e Boston Celtics. Os Bucks, atuais campeões da NBA, lideram por 2 a 1.

