Botafogo vence o Flamengo em grande dia de Gatito em Brasília 

Gatito Fernández fechou o gol alvinegro e garantiu a vitória do Glorioso, que quebrou uma sequência negativa

Por Arthur Ribeiro

Agência de Notícias do CEUB/Jornal de Brasília

O Botafogo venceu o Flamengo por 1 a 0, neste domingo (8), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, em Brasília. Na manhã de Dia das Mães, 54.981 pessoas compareceram ao Estádio Mané Garrincha para prestigiar o jogo disputado entre os rivais cariocas em solo candango. Gatito Fernández fechou o gol alvinegro e garantiu a vitória do Glorioso, que quebrou uma sequência negativa contra o adversário que já durava 4 anos. O gol do jogo foi de Erison.

Bola rolando

O primeiro tempo começou agitado e com marcação forte no meio campo. Após os 10 minutos iniciais mais truncados, o Flamengo começou a crescer no jogo e aproveitar as subidas pelo lado esquerdo, explorando o lateral Saravia, que recebeu um cartão amarelo logo aos 9 minutos. De lá saiu a primeira oportunidade do rubro-negro, quando, aos 13, o meia Arrascaeta levantou para Arão desviar de cabeça e obrigar Gatito a fazer boa defesa e ainda contar com a trave para impedir o gol do Mais Querido.

Pouco depois, aos 25, o Flamengo teve mais uma boa chance, dessa vez nos pés de Gabriel. O camisa 9 tocou na saída de Gatito, mas Cuesta conseguiu interromper a trajetória da bola, que tinha endereço certeiro no gol alvinegro.

Na segunda oportunidade que teve, o artilheiro não desperdiçou e, de cabeça, balançou as redes após tabela com Everton Ribeiro, mas o VAR interveio e marcou impedimento no lance.

O Botafogo teve sua primeira boa chance somente aos 40 minutos, quando Erison abriu pela esquerda, passou por Everton Ribeiro e Thiago Maia e chutou firme no canto de Hugo, que jogou para escanteio. Ainda nos acréscimos da primeira etapa, o Flamengo teve mais um lance de perigo e Gatito apareceu novamente para salvar o alvinegro em chute de Bruno Henrique e manter a igualdade no placar.

Alvinegro no ataque

Na volta do intervalo foi a vez do Botafogo oferecer mais perigo. Aos 5 minutos, após corte ruim de Willian Arão em lançamento de Daniel Borges, Erison ajeitou e bateu forte da entrada da área para abrir o marcador em Brasília. Hugo até tocou na bola, mas não foi o suficiente para impedir o belo gol de El Toro.

O Flamengo não abaixou a cabeça e tentou responder ao longo da partida com chutes de Bruno Henrique e Lázaro, mas sempre paravam em Gatito. Do outro lado, o Botafogo conseguiu continuar criando chances de perigo e chegou mais perto do segundo gol, que só não saiu por defesaça de Hugo em chute rasteiro de Diego Gonçalves.

Já nos acréscimos, o rubro-negro ainda teve mais duas chances com David Luiz, mas a primeira parou em mais uma linda defesa de Gatito e a segunda, no último lance do jogo, o zagueiro isolou. Uma partida monumental do arqueiro.

Próximos jogos

As duas equipes jogam novamente no meio da semana, ambas pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na quarta-feira (11), o Flamengo recebe o Altos (PI), às 19h30, no Raulino de Oliveira (RJ). No dia seguinte, quinta-feira (12), o Botafogo encara o Ceilândia (DF), às 21h30, no Nilton Santos (RJ).

Ficha do jogo

Data-Hora: 08/05/2022, às 11h00

Local: Estádio Mané Garrincha

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA)

Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA) e Rafael da Silva Alves (FIFA)

​Gramado: Regular

​Cartões amarelos: Andreas (FLA). Saravia, Oyama, Daniel Borges (BOT)

Cartões vermelhos:

Gols: Erison (6’/2ºT)

​

FLAMENGO: Hugo; Isla (Rodinei 16’/2ºT); Willian Arão; David Luiz; Filipe Luís (Ayrton Lucas 23’/1ºT); Andreas (Lázaro 35’/2ºT); Thiago Maia (João Gomes 16/2ºT); Everton Ribeiro; De Arrascaeta; Bruno Henrique; Gabi. Técnico: Paulo Sousa.

BOTAFOGO: Gatito Fernández; Saravia (Hugo 13’/2ºT); Kanu; Víctor Cuesta; Daniel Borges; Luís Oyama; Tchê Tchê; Lucas Fernandes (Romildo 30’/2ºT); Gustavo Sauer (Diego Gonçalves 27’/1ºT); Erison (Matheus Nascimento 30’/2ºT); Victor Sá. Técnico: Luís Castro.