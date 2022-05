Palmeiras e Fluminense empatam em jogo equilibrado e estacionam na tabela

Com seis pontos, O Palmeiras segue no meio da tabela do campeonato. O Fluminense, mesmo cansado, obteve bom resultado

Diego Iwata Lima

São Paulo, SP

Palmeiras e Fluminense fizeram um jogo equilibrado e, mesmo com um segundo tempo melhor, o Alviverde não conseguiu a vitória no jogo de neste domingo (8), no Allianz Parque. Dudu fez para os donos da casa, e Cano marcou para os cariocas: 1 a 1. Com seis pontos, O Palmeiras segue no meio da tabela do campeonato. O Fluminense, mesmo cansado, obteve bom resultado e chegou aos cinco pontos.

Na quarta-feira, o Palmeiras vai a Londrina decidir sua vida na Copa do Brasil contra a Juazeirense-BA. Na ida, em Barueri, o Verdão venceu por 2 a 1. Já o Flu vai a Goiânia encarar o Vila Nova. Na ida, o Tricolor venceu por 3 a 2.

O Palmeiras fez um bom 1º tempo, mas não foi tão superior ao Fluminense. O Alviverde apostou na velocidade e no aperto à saída de jogo carioca. Rony participou de bons lances, em especial aos 19 minutos, quando disputou jogada com Fábio e pediu pênalti. O árbitro mandou seguir. O Flu chegara bem pouco antes, com ótimo arremate de fora da área de Nathan, após jogada ensaiada em cobrança de escanteio de Ganso.

Na segunda etapa, o Palmeiras continuou com o mesmo jogo, mas desta vez, o Flu não soube neutralizar tão bem as chegadas, tampouco conseguiu chegar à frente e incomodar o Palmeiras. Aos 26′, Scarpa recebeu pela direita do ataque e cruzou com muito efeito. A bola passou por todos, mas não por Dudu, que concluiu em cima da linha e fez 1 a 0.

Onze minutos depois, aos 37′, foi a vez de Cano completar para as redes, após boa jogada de Caio Paulista pela direita. O argentino estava sozinho na pequena área e concluiu com categoria, de pé direito para fazer 1 a 1.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 1 FLUMINENSE

Motivo: Campeonato Brasileiro, 5ª rodada Local e

Horário: Allianz Parque, às 16h (Horário de Brasília)

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Alessandro Rocha de Matos (RJ) e Daniel da Silva Andrade (DF)

VAR: Johnny Barros de Oliveira (SC)

Cartões Amarelos: Nonato, Fernando Diniz (Técnico)(FLU); Gustavo Gómez, João Martins (auxiliar-técnico), Abel Ferreira (Técnico) (PAL)

Gols: Dudu, aos 26 minutos do segundo tempo, para o Palmeiras, e Cano, aos 37 minutos do segundo tempo para o Fluminense.

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Jorge); Danilo (Navarro), Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Wesley (Scarpa). Técnico: Abel Ferreira.

FLUMINENSE

Fábio, Samuel Xavier (Caio Paulista), Nino, David Braz e Pineida; Wellington, Yago, Nathan (Willian Bigode) e Ganso (Nonato) (Fred); Luiz Henrique e Cano. Técnico: Fernando Diniz.