Flamengo domina São Paulo e vence no Maracanã com ‘estrela’ de Paulo Sousa

O Flamengo contou com o técnico Paulo Sousa para vencer o São Paulo por 3 a 1 no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro

O Flamengo contou com a “estrela” do técnico Paulo Sousa para vencer o São Paulo por 3 a 1 neste domingo (17) no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico português fez substituições certeiras no segundo tempo.

No primeiro tempo, o Flamengo abriu o placar com Gabigol e o clube tricolor paulista, numa das poucas chegadas em toda a partida, empatou com Calleri. Na etapa final, o jogo estava enroscado até Paulo Sousa colocar Isla e Marinho. Minutos depois, Isla fez o segundo e Marinho deu a assistência para Arrascaeta marcar o terceiro.

Com os três pontos depois de atuação dominante no Maracanã, o Flamengo vai a quatro pontos na tabela do Brasileiro e ultrapassa o São Paulo, que soma três. Na primeira rodada, o time rubro-negro empatou com o Atlético-GO por 1 a 1 e o clube tricolor goleou o Athletico por 4 a 0.

O Flamengo voltará a campo para enfrentar o Palmeiras na quarta-feira (20), novamente no Maracanã, em jogo antecipado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do São Paulo será diante do Juventude, também na quarta e fora de casa, pela Copa do Brasil.

O time rubro-negro tomou a iniciativa da partida e criou as principais ações. O São Paulo teve dificuldade até para passar do meio-campo em alguns momentos.

O técnico Rogério Ceni gosta de um São Paulo protagonista e com a bola seja onde for. No Maracanã, porém, o time tricolor teve muita dificuldade e criou pouco. Foi dominado.

De uma só vez aos 18 minutos do segundo tempo, o técnico Paulo Sousa colocou Isla e Marinho nos lugares de Rodinei e Lázaro, respectivamente. Aos 23, Isla desempatou. No minuto 26, Arrascaeta ampliou depois de chute cruzado de Marinho. Isla não fazia um gol em 2020 e vinha sendo preterido por Rodinei, Matheuzinho e até o zagueiro Léo Pereira como lateral.

Em alta com Paulo Sousa, Lázaro deu sua sexta assistência em 2022 e igualou Arrascaeta como maior garçom do Flamengo no ano.

O técnico Rogério Ceni ficou muito irritado com Pablo Maia no primeiro tempo. Ele chegou a falar: “Uma tudo bem, duas é demais. Pode acordar já” para o volante, de acordo com a reportagem da Globo.

O elenco inteiro do Flamengo foi ao encontro de Rogério Ceni, técnico do São Paulo e antigo comandante do Rubro-Negro. Ceni recebeu vários abraços antes da bola rolar no Maracanã.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 3 X 1 SÃO PAULO

FLAMENGO – Hugo; Rodinei (Isla), Willian Arão, David Luiz e Filipe Luís; João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro (Matheus França) e Arrascaeta (Andreas); Lázaro (Marinho) e Gabriel (Pedro). Técnico: Paulo Sousa.

SÃO PAULO – Jandrei; Rafinha (Igor), Diego, Léo e Welington (Reinaldo); Pablo Maia (Gabriel Sara), Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Alisson (André Anderson); Eder (Nikão) e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

GOLS – Gabriel, aos 24, e Calleri, aos 40 minutos do primeiro tempo. Isla, aos 23, e Arrascaeta, aos 26 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Rafinha, Gabriel, Pablo Maia, Diego, João Gomes, André Anderson, Reinaldo, Léo.

ÁRBITRO – Anderson Daronco (RS).

RENDA – Não disponível.

PÚBLICO – 51.094 pagantes.

LOCAL – Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).