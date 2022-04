América-MG goleia Juventude na volta de Mancini ao Independência

Com um pênalti marcado após checagem do VAR, o América-MG abriu o caminho para a vitória com gol de Maidana aos 18 minutos do primeiro tempo

Na véspera da Páscoa, o Coelho deu um verdadeiro chocolate no Independência. No retorno do técnico Vagner Mancini no estádio, o América-MG venceu o Juventude por 4 a 1 na noite deste sábado (16), em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Com um pênalti marcado após checagem do VAR, o América-MG abriu o caminho para a vitória com gol de Maidana aos 18 minutos do primeiro tempo. Felipe Azevedo ampliou para os donos da casa aos 24, de cabeça. Ainda na etapa inicial, o Juventude ficou com um a menos: Paulinho Moccelin foi expulso após chegada forte em Zé Ricardo.

No segundo tempo, Maidana, em noite de zagueiro-artilheiro, fez mais um, dessa vez de cabeça, aos 19 minutos. Rômulo marcou o de honra para o Juventude aos 38, mas ainda teve tempo para mais um do Coelho. Pedrinho, aos 43, marcou um golaço para selar a vitória dos mineiros.

Com o resultado, o Coelho conquistou os três primeiros pontos no Brasileirão, enquanto o Juventude segue sem vencer no torneio nacional. Os dois times voltam a campo no meio de semana pela Copa do Brasil. O América-MG visita o CSA em Alagoas na terça-feira (19), às 19h. O Juventude recebe o São Paulo no Alfredo Jaconi na quarta-feira (20), às 19h30.

O zagueiro Maidana brilhou com dois gols (os dois primeiros pelo América-MG) e e foi um dos grandes responsáveis pela vitória com tranquilidade. Converteu o pênalti no primeiro tempo e marcou de cabeça na etapa final. Foi pouquíssimo exigido na defesa.

Já no rival, o zagueiro foi o responsável por derrubar Paulinho Boia e cometer o pênalti que fez o América-MG abrir o placar. O Juventude havia começado bem no jogo, mas não se encontrou mais após o gol concedido.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 4 X 1 JUVENTUDE

Competição: Campeonato Brasileiro, 2ª rodada

Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Data e horário: 16 de abril de 2022, às 19h (de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Auxiliares: Éder Alexandre (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Wagner Reway (PB)

Cartões amarelos: Patric e Éder (AME)

Cartões vermelhos: Paulinho Moccelin (JUV)

Gols: Maidana, aos 18 minutos do primeiro e aos 19 do segundo tempo, Felipe Azevedo, aos 24 do primeiro tempo e Pedrinho, aos 42 minutos do segundo tempo, para o América-MG; Rômulo, aos 38 minutos do primeiro tempo, para o Juvenutde.

AMÉRICA-MG

Jailson; Patric (Raúl Cáceres), Éder, Maidana (Conti) e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho e Alê (Henrique Almeida); Felipe Azevedo, Everaldo (Índio Ramírez) e Paulinho Boia (Pedrinho). Técnico: Vagner Mancini.

JUVENTUDE

César; Rodrigo Soares (Rômulo), Paulo Miranda, Rafael Forster e Busanello (William Matheus); Yuri, Jadson e Chico (Ediunho); Capixaba (Guilherme Parede), Paulinho Moccelin e Ricardo Bueno (Pitta). Técnico: Eduardo Baptista.