Róger Guedes dá show, faz três gols e Corinthians vence o Avaí sem sustos

O Corinthians dominou o Avaí, na noite deste sábado (16), e contou com um show de Róger Guedes para assegurar uma vitória tranquila por 3 a 0 na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Brasileirão. O camisa 9 marcou os três gols da partida.

O resultado faz com que a equipe de Vítor Pereira durma na primeira posição, com seis pontos e cinco gols de saldo.

O próximo compromisso corintiano será pela terceira fase da Copa do Brasil, contra a Portuguesa-RJ, no Estádio do Café, na quarta-feira (20). Pelo Brasileirão, o Timão terá pela frente o clássico contra o Palmeiras, às 19h de sábado (23).

Eliminado na Copa do Brasil, o Leão volta a campo para pegar o Goiás, no domingo (24), às 11h, na Ressacada.

Jogando em casa, o Corinthians teve um desempenho parecido ao que apresentou contra o Deportivo Cali: dominou a partida, criou as melhores oportunidades, e, sem a bola, pressionou e ofereceu pouco espaço ao adversário. Mas, diferentemente de quarta-feira, quando precisou de um gol contra para sair com os três pontos, o Alvinegro foi mais eficiente e incisivo, chegando à meta adversária mais vezes e em melhores condições para marcar. Com a vantagem no placar, o time de Vítor Pereira ofereceu mais espaços e só não foi vazado graças a Cássio.

Mais uma vez decisivo em Itaquera, Róger Guedes foi escalado pela ponta esquerda, onde mais gosta de atuar, e foi peça fundamental para o resultado alvinegro em casa. Primeiro, se aproveitou de jogada individual de Du Queiroz, e, na sobra, só empurrou para o gol. Minutos depois, disparou pela esquerda, invadiu a área e marcou um golaço ao chutar no contrapé de Douglas. Por fim, após cruzamento de Lucas Piton e desvio de Giuliano, o camisa 9 apareceu na pequena área para completar para a rede.

O Avaí começou a partida acuado, tentando segurar a pressão corintiana e sem oferecer perigo para Cássio no início do confronto. Somente após os donos da casa abrirem dois gols de vantagem o Leão encontrou mais espaços. Mesmo com o Alvinegro diminuindo o ritmo, o time catarinense perdeu as chances que teve para marcar contra o goleiro corintiano, que fez quatro defesas difíceis.

Homenagens a Rincón

Não poderia ser diferente. No primeiro jogo do Corinthians após a morte de Freddy Rincón, a Neo Química Arena foi palco de diversas homenagens ao colombiano, ídolo alvinegro que conquistou dois títulos brasileiros, um Paulistão e um Mundial pelo clube. Em Itaquera, os telões mostravam lances do volante antes de a bola rolar. Durante o minuto de silêncio -desde 2020 o habitual tributo às vítimas da Covid-19-, o estádio exibiu a foto do craque com a taça do título de 2000. Findados os 60 segundos, a torcida corintiana gritava “Rincón! Rincón! Rincón!”. Exaltações dignas da carreira do habilidoso meio-campista, que, além da seleção de seu país, também passou por Palmeiras, Cruzeiro, Real Madrid e Napoli.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 3 x 0 AVAÍ

Data e hora: 16/03/2022 (sábado), às 19h (horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro

Cartões amarelos: Bruno Silva (AVA)

Gol: Róger Guedes, do Corinthians, aos 8 minutos do primeiro tempo, aos 24 minutos do primeiro tempo e aos 9 minutos do segundo tempo.

CORINTHIANS

Cássio; Rafael Ramos, João Victor, Raúl Gustavo e Lucas Piton; Du Queiroz, Maycon (Roni) e Renato Augusto (Giuliano); Adson (Mantuan), Róger Guedes (Giovane) e Júnior Moraes (Willian). Técnico: Vítor Pereira.

AVAÍ

Douglas; Kevin, Bressan, Arthur Chaves e Cortez; Raniele (Jean Cleber), Bruno Silva e Vinícius Leite (Eduardo Biasi); Morato, Copete (Bissoli) e Muriqui (Marcinho). Técnico: Eduardo Barroca.