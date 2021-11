Diretor do Minas diz em áudio que só demitiu Maurício Souza para ‘protegê-lo’

Elói de Oliveira Neto confirmou ainda que o contrato de Maurício foi pago integralmente até maio do ano que vem

Demétrio Vecchioli e Leandro Pinheiro

São Paulo-SP

Em um arquivo de áudio vazado, Elói Lacerda de Oliveira Neto, diretor de vôlei masculino do Minas Tênis Clube, disse que só demitiu o central Maurício Souza para proteger o clube e o próprio atleta de perseguição. O jogador foi desligado na última quarta-feira (27), após a repercussão de um post homofóbico.

Na mensagem, que teve a autoria confirmada pela reportagem, Elói ainda disse que a demissão aconteceu após “uma semana apanhando da imprensa” e que o contrato de Maurício foi pago integralmente até maio do ano que vem -no vôlei brasileiro, os contratos não são mensais, e sim por temporada, em períodos que vão de agosto a maio. O dirigente ainda afirma que a demissão ocorreu porque o clube não teve apoio para manter o atleta.

“Fui eu que dispensei o Mauricio, tá? Tá todo mundo vindo bater, mas as pessoas deixaram o Minas desamparado. Durante uma semana apanhando da imprensa, da comunidade LGBT. Fomos obrigados a dispensar o Mauricio, senão ele seria destruído. Pagamos o contrato integral até maio, não ficou desamparado. Fizemos porque não tivemos apoio”, disse, no áudio.

Ainda na mensagem, Elói chamou as comunidades LGBTQIA+, que pressionaram o clube, além de patrocinadores, por medidas contra o central, de “radicais”. Ele também acrescentou que o jogador, em sua visão, não é homofóbico.

“Temos que ser proativos. Essas comunidades radicais, elas são ativas. Eles foram na presidência da Melitta na Alemanha, na Fiat na Itália, e nós ficamos literalmente rendidos. Havia milhares de manifestações contra p Minas, contra Mauricio. Ele não foi mandado porque ele é homofóbico, ele não é homofóbico. A declaração dele é pessoal dele. Ele foi mandado embora para a proteção dele e para a proteção do Minas”, acrescentou.

Procurada pela reportagem, a assessoria do Minas disse que não se pronunciaria sobre o áudio.

Maurício de Souza foi demitido após uma publicação sobre a orientação sexual do atual Superman, Joe Kent, que é filho do herói original Clark Kent e bissexual. O post gerou uma troca de farpas com Douglas Souza, companheiro de Maurício na seleção brasileira, e diversas críticas de personalidades do esporte.

Inicialmente, o jogador de vôlei havia sido afastado, mas, posteriormente, o clube divulgou a demissão. Patrocinadores do Minas, como Fiat e Gerdau, tinham cobrados medidas do clube após as manifestações de Maurício nas redes.

Na última sexta-feira (29), Maurício disse que já procura um novo clube e que “vai continuar sendo da mesma forma”.