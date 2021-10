Felipe Andreoli é atacado na internet e rebate: “O Andreoli de 2021 é muito diferente do de 2010”

Apresentador foi atacado por internautas após se opor a postura homofóbica de jogador de vôlei Mauricio de Souza

Esta semana, a postura do jogador de vôlei Mauricio de Souza foi repreendida por diversos famosos, após o mesmo fazer um post em seu Instagram sendo contra a bissexualidade do Super-Homem na revista em quadrinhos.

Entre os que se opuseram está o apresentador do Globo Esporte, Felipe Andreoli, que ao vivo, durante o programa mandou um recado direto ao jogador: “Mauricio, homofobia não é opinião é crime, cara, mata! Você fez essa ofensa nas redes sociais que você tem mais de trezentos mil seguidores e depois foi pedir desculpa numa que você tem cinquenta? Atitude covarde, né? Outra coisa, essa questão da política: ‘cê não foi demitido do Minas [time de vôlei], porque você é conservador, de direita ou religioso, nem por causa da lacração da internet. Você foi demitido, porque foi homofóbico! E pelo jeito não se arrependeu! Homofobia é crime e não se respeita!”.

Logo após, o apresentador foi exaltado nas redes sociais pela postura, mas os apoiadores do jogador trataram logo de resgatar antigos tweets e falas de Andreoli em entrevistas no programa ‘CQC’ — inclusive, colocando a #ExposedDoAndreoli nos trends topics — nesta sexta-feira, (29). Nos vídeos e fotos publicadas, Andreoli tem falas homofóbicas e misóginas.

Andreoli não se intimidou e postou em seu Twitter na noite de sexta-feira: “Sim, o print é eterno. Coisas que foram ao ar, coisa que escrevi e falei estão documentadas. Absurdos. O que era considerado piada, hoje sabemos que mata. E por isso é crime. O mundo mudou, longe de ser suficiente. Mas tenho orgulho de ter aprendido, estudado a ponto de poder lutar e combater no lado certo. O Andreoli de 2021 é muito diferente do de 2010. Eu quero aprender, o tempo todo. Cada vez mais. Eu tô aqui pra mudar e pra mostrar que faz parte da construção do ser humano. Os prints do passado, o meu vídeo de ontem e os registros do Andreoli de amanhã guardarei pra mostrar pros meus filhos, sobre o meu caminho humano, sobre o processo histórico que vivemos. E seguirei atento para ser um agente ativo no caminho de uma sociedade de liberdade e respeito”, rebateu.