Maurício Souza entrará judicialmente contra Casagrande, Felipe Andreoli e Rede Globo

Segundo o advogado do jogador de vôlei, Newton Dias, as medidas judiciais serão tomadas a partir da próxima semana

Após diversas acusações de homofobia, o jogador de vôlei Maurício Souza entrará judicialmente contra os apresentadores Walter Casagrande e Felipe Andreoli por danos morais, calúnia, injúria e difamação. Além dos apresentadores, Maurício também entrará judicialmente contra a Rede Globo, por permitir que as falas de ambos tenham sido circuladas através de sua programação dando expansão nacional, como explica o advogado do jogador, Newton Dias.

“A homofobia é crime e é grave, mas não pode ser banalizada. As pessoas precisam entender que é um crime de potencial ofensivo. Perante o entendimento jurídico, na postagem de Maurício não há homofobia e nem ridicularizou os quadrinhos, o que houve foi um questionamento”, alega o advogado, que conclui: “é abstrato e genérico acusa-lo de tal forma”.

O jogador de vôlei Maurício Souza foi demitidos após acusação de homofobia

O advogado conta que o jogador está com a consciência tranquila, seguro e confiante, mas se sentindo injustiçado — afinal de contas, toda essa situação ocasionou a demissão do jogador do time de vôlei, Minas Clube. Inclusive, os danos causados a sua carreira são o motivo para a entrada dos processos. Segundo Newton, não faltarão testemunhas a favor de Maurício por não haver histórico de homofobia por parte dele na Seleção Brasileira de Vôlei e nem na vida pessoal.

Os levantamentos de provas para a entrada dos processos já estão sendo providenciados e na próxima semana estarão correndo pelos transmites legais, segundo Newton.