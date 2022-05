Corinthians busca o empate com o São Paulo e mantém o tabu e a liderança

Os oito anos de tabu na Neo Química Arena foram mantidos pelo Corinthians contra o São Paulo em um jogo em que a equipe demorou a encontrar

Brunno Carvalho e Gabriel dos Santos

São Paulo, SP

Os oito anos de tabu na Neo Química Arena foram mantidos pelo Corinthians, neste domingo (22), contra o São Paulo em um jogo em que a equipe alvinegra demorou para se encontrar. O time alvinegro saiu atrás no placar, com gol de Calleri, e poderia ter sofrido uma goleada dentro de casa se não fosse a tarde inspirada do goleiro Cássio. No segundo tempo, a troca de Vítor Pereira foi decisiva. Adson aproveitou cruzamento de Lucas Piton e garantiu o empate por 1 a 1.

O resultado não apenas deixa o tabu vivo como mantém o Corinthians na liderança do Brasileirão, com 14 pontos. O São Paulo, que nunca venceu na Neo Química Arena, perdeu a chance de pular para a ponta da competição e termina a rodada na terceira colocação, dois pontos atrás do líder.

O empate deste domingo leva o tabu para 16 jogos. O Corinthians soma 10 vitórias dentro de casa, enquanto outros seis empates marcam a história do confronto na Neo Química Arena.

Para além do resultado, o São Paulo volta para casa reclamando de um lance polêmico envolvendo Renato Augusto no primeiro tempo. O meia corintiano, caído, tocou com a bola na mão dentro da área. O árbitro Wilton Pereira Sampaio mandou o jogo seguir.

O São Paulo teve as melhores chances do primeiro tempo e não abriu o placar cedo apenas porque Cássio estava em uma tarde inspirada. Do outro lado, o Corinthians não conseguia incomodar Jandrei. Quando conseguiu, foi às redes com Jô, aos 35 minutos da primeira etapa, mas a arbitragem anulou o lance por impedimento.

Quinze minutos mais tarde, o São Paulo, enfim, balançou as redes. Jonathan Calleri dominou cruzamento e tocou na saída de Cássio. O argentino ainda teria mais duas chances antes do intervalo, mas parou nas defesas do goleiro corintiano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No segundo tempo, o São Paulo marcou o segundo gol, mas que também acabou anulado por impedimento. Eder, aos 17 minutos, recebeu passe enfiado de Calleri, driblou Cássio e mandou para as redes. O camisa 23, contudo, estava um pouco adiantado.

A bola na rede que valeu aconteceu aos 34 minutos do segundo tempo. Adson aproveitou cruzamento de Lucas Piton e empatou o jogo para o Corinthians.

No final do segundo tempo, mais uma boa defesa do goleiro preocupou o torcedor. Cássio defendeu a cabeçada de Igor Gomes, mas sentiu o ombro na queda. Ele precisou ser substituído por Matheus Donelli.

FICHA TÉCNICA

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CORINTHIANS 1 x 1 SÃO PAULO

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data-Hora: 22/5/2022 – 16h

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)

Público/Renda: 44.672 e R$ 3.688.132,50

Cartões amarelos: Du Queiroz e João Victor (COR), Diego e Gabriel Neves (SPFC)

Gols: Calleri, do São Paulo, aos 50 minutos do primeiro tempo; e Adson, do Corinthians, aos 34 minutos do segundo tempo.

CORINTHIANS: Cássio (Matheus Donelli); Raul Gustavo, João Victor, Gil (Adson, intervalo); Gustavo Mantuan, Maycon (Júnior Moraes), Du Queiroz, Renato Augusto, Fábio Santos (Pinton); Willian (Giuliano) e Jô. Técnico: Vítor Pereira.

SÃO PAULO: Jandrei; Diego, Arboleda , Léo; Igor Vinícius (Rafinha, intervalo), Rodrigo Nestor (Gabriel Neves), Igor Gomes, Alisson (Rigoni), Reinaldo (Patrick, intervalo); Luciano (Eder, intervalo) e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.