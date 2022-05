Milan vence Sassuolo (3-0) e é campeão italiano pela 19ª vez

O Milan deixou bem claro desde o início que não estava disposto a desperdiçar esta oportunidade

O Milan se sagrou campeão da Serie A italiana pela décima nona vez em sua história e pela primeira vez desde 2011, neste domingo depois de vencer por 3 a 0 o Sassuolo fora de casa, pela 38ª e última rodada.

Os rossoneri, que precisavam de apenas um ponto neste último jogo, não deixaram escapar o ‘Scudetto’. Chegaram líderes, com dois pontos de vantagem sobre a Inter de Milão (2ª), que fez sua parte ao vencer a Sampdoria por 3 a 0 também neste domingo, mas a vitória de seus vizinhos os impediu de manter o título italiano.

O Milan deixou bem claro desde o início que não estava disposto a desperdiçar esta oportunidade.

O francês Olivier Giroud, nas duas jogadas com assistências do atacante português Rafael Leão, colocou o Milan na frente em Reggio Emilia com uma dobradinha (nos minutos 17 e 32), e pouco depois o marfinense Franck Kessié ampliou (36), também com um passe de Leão.

O resultado tornava impossível objetivo da Inter, que jogava no estádio Giuseppe Meazza, na capital lombarda, ao mesmo tempo e conseguiu marcar no segundo tempo, por meio do croata Ivan Perisic (49) e do argentino Joaquín Correa (55).

Esses gols da Inter vieram quando o Milan já vencia por 3 a 0.

Jogos da 38ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

Sexta-feira:

Torino – Roma 0 – 3

Sábado:

Genoa – Bologna 0 – 1

Atalanta – Empoli 0 – 1

Fiorentina – Juventus 2 – 0

Lazio – Hellas Verona 3 – 3

Domingo:

Spezia – Napoli 0 – 3

Inter – Sampdoria 3 – 0

Sassuolo – Milan 0 – 3

(16h00) Salernitana – Udinese

Unione Venezia – Cagliari

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

Milan 86 38 26 8 4 69 31 38 Inter 84 38 25 9 4 84 32 52 Napoli 79 38 24 7 7 74 31 43 Juventus 70 38 20 10 8 57 37 20 Lazio 64 38 18 10 10 77 58 19 Roma 63 38 18 9 11 59 43 16 Fiorentina 62 38 19 5 14 59 51 8 Atalanta 59 38 16 11 11 65 48 17 Hellas Verona 53 38 14 11 13 65 59 6 Torino 50 38 13 11 14 46 41 5 Sassuolo 50 38 13 11 14 64 66 -2 Bologna 46 38 12 10 16 44 55 -11 Udinese 44 37 10 14 13 57 58 -1 Empoli 41 38 10 11 17 50 70 -20 Sampdoria 36 38 10 6 22 46 63 -17 Spezia 36 38 10 6 22 41 71 -30 Salernitana 31 37 7 10 20 33 74 -41 Cagliari 29 37 6 11 20 34 68 -34 Genoa 28 38 4 16 18 27 60 -33 Unione Venezia 26 37 6 8 23 34 69 -35

— Os dez últimos campeões:

2022: Milan

2021: Inter de Milão

2020: Juventus

2019: Juventus

2018: Juventus

2017: Juventus

2016: Juventus

2015: Juventus

2014: Juventus

2013: Juventus

— Clubes mais vezes campeões italianos:

. Juventus, 36 títulos

. Inter de Milão e Milan, 19

. Genoa, 9

. Bolonha, Torino e Pro Vercelli, 7

. Roma, 3

. Fiorentina, Lazio Rome e Napoli, 2

