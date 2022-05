Manchester City vence Villa com virada dramática (3-2) e é campeão inglês pela 8ª vez

Apesar da vitória por 3 a 1 sobre o Wolverhampton, que abriu o placar aos três minutos, o Liverpool terminou em segundo lugar

Depois de estar perdendo por 2 a 0 faltando 15 minutos para o fim do jogo, o Manchester City conseguiu uma reação espetacular e venceu o Aston Villa de virada por 3 a 2, com dois gols de Ilkay Gündogan, e manteve assim o título de campeão inglês neste domingo, no encerramento da 38ª e última rodada.

Apesar da vitória por 3 a 1 sobre o Wolverhampton, que abriu o placar aos três minutos, o Liverpool terminou em segundo lugar, um ponto atrás do rival.

Também neste domingo o Tottenham conseguiu garantir a sua classificação para a Liga dos Campeões enquanto o Burnley foi rebaixado para a segunda divisão.

